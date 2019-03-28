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國會把關加公投 兩岸政治協議談判加「3道鎖」

2019-03-28 12:22聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院會今通過「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，未來將有「3道鎖」高標準檢視兩岸政治協議成型過程，包括國會協商、國會聽證後同意、全國性公投。蘇貞昌會中表示，面對中國近年不斷對台政軍施壓、統戰分化、經濟利誘，嚴重威脅台灣國家安全與發展，政府有責捍衛國家主權，必須為維護國人自由民主人權的生活方式，建立更堅實的民主防護網，這也是台灣人民一致的要求。

蘇貞昌說，這次修法，針對兩岸政治議題協商談判，明定必須由行政院向立法院提出協議締結計畫，在開啟協商前及締約後，都須經過修憲高門檻的要求，以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程序，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與。此外，也明定主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目。

此修法其實是先前陸委會為反制國民黨主席吳敦義提出的和平協議想法，因此提案修正兩岸政治協議須經過國會、公投共「3道鎖」的高標準檢視，未來涉及對憲政、政治有衝擊的協議都將被規範，行政院會今通過「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，將送立法院審議，盼能在本會期三讀。

未來兩岸政治協議成型過程將有「3道鎖」防路，第一鎖就是行政院在協商前90天，必須向立法院做出協議締結計畫，以及對憲政及政治衝擊的影響評估報告，立法院三分之二立委出席、三分之二立委同意後，始得開始協商；第二鎖，草案經協商後若成型，行政院須整理出院版草案再送入立法院審議，並報告協議的過程，以及對台灣憲政及政治的影響，立法院舉行聽證，國會四分之三立委出席、四分之三立委同意，才算定案。

最後一關則是交由中選會進行全國性的公投，有效同意票必須超過投票權人總額的半數才算通過，相關機關才可進行簽署、換文；另外，我國民眾領取中國大陸居住證規範原先也要納入此次修法，但因周一行政立法協調會報討論不及，將延後修正。

陸委會主委陳明通。記者賴于榛／攝
陸委會主委陳明通。記者賴于榛／攝
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立法院行政院公投

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