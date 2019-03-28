柯志恩：民進黨只准英德巨龍紅光 不許國瑜鳳凰展翅

2019-03-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨團舉行「蔡政府紅眼症發 法辦韓國瑜 開罰電視台」記者會。圖／國民黨團提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜訪問港澳深廈，簽下52億台幣農漁產訂單、會見大陸官員，不過陸委會現在將修法設限政治人物訪問港澳，而NCC昨更以報導韓國瑜比例過高等理由，開罰中天電視台100萬元。國民黨立院黨團今舉行記者會批評此舉粗暴，蔡政府無法無天、箝制新聞自由，「綠色恐怖、全面啟動」儼然第三東廠，呼籲明年大選讓蔡政府全面下架，才能讓民眾有免予恐懼的自由。

國民黨團書記長吳志揚批評，陸委會以模糊的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》33-1條規定，預備約談高雄市長韓國瑜，甚至開罰50萬元，如此的手段令人不恥。此外，NCC因為電視台新聞內容和配置比例的問題，開罰100萬元，獨立機關已經不再獨立，儼然是促轉會、中選會之後，蔡政府第三個東廠，相同的標準，卻輕輕放過其他親綠媒體。

吳志揚質疑，NCC是否接受蔡政府高層授意，刻意打壓不同立場的媒體？是否有以口頭或書面方式，要求所有政府機關、單位不得收看特定電視台？蔡政府要說清楚、講明白。

國民黨團副書記長柯志恩表示，蔡政府打壓韓國瑜、開鍘媒體的作為，難道是韓國瑜已經威脅到政黨安全了嗎？根據「新聞倫理公約」第一條就載明，新聞工作者應抗拒來自採訪對象和媒體內部扭曲新聞的各種壓力和檢查。柯志恩批評，NCC現在給給予媒體的政治壓力和檢查，這是對一向標榜以「新聞自由」起家的民進黨，相當大的諷刺，難道這就是「只准英德巨龍紅光、不准國瑜鳳凰展翅」的兩套標準？商業電視台的好壞自有公論，決定權在民眾手中的遙控器，而是不NCC手上的那把刀。

國民黨立委賴士葆說，過去蔡政府是「逢中必反」，現在是「逢韓必反」、「逢韓必罰」，蔡英文為了總統大選，以為打壓韓國瑜就能提高網路聲量、挽回低迷的民調，甚至前行政院長賴清德也不遑多讓，事實上，越是打壓、攻擊韓國瑜，越是代表韓國瑜受到全民的認同。

賴士葆指出，今年中央政府總預算中，他提出附帶決議，要求NCC對於廣播電視媒體申設、評鑑、換照和監理事務，應不受政治力干擾，此決議已經三讀通過，等同法律效力，豈料NCC居然聽命蔡政府對不同聲音的媒體開罰，大開民主倒車，國民黨團不排除在近期前往監察院告發NCC瀆職。