【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜出訪港澳深圳廈門，中午搭機返台，韓粉也趕赴機場熱情接機。記者劉星君/攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜出訪港澳深圳廈門，中午搭機返台，隨著行程接近尾聲，訂單累積金額有如等差級數成長，但韓受到的攻訐更如等比級數增加，引爆點在於他的腳踏進了中聯辦，小港機場場外獨派抗議，韓粉也帶國旗前往迎接，激情的場面顯示獨派做了兩件事，一是為韓國瑜參選2020造勢，二是英德之戰由空戰進入陸戰。

韓國瑜踏入中聯辦，綠營嘴裡罵，但心中不免有見獵心喜之感；民進黨發言人李晏榕率先定調，中聯辦是香港一國兩制的太上皇，韓國瑜進入中聯辦參訪，國台辦又肯定韓國瑜港澳行程，是「一國兩制實踐的成功」，李稱這代表韓拜會中聯辦將被視為對「一國兩制」的背書，而韓國瑜會中聯辦主任、國台辦主任，都未事先向陸委會通報，韓不應該規避監督。

之後，基隆市長林右昌、桃園市鄭文燦都抓著這個調子續攻，林右昌酸韓國瑜這次踩到紅線，「拚經濟不需要去中聯辦」；鄭文燦也評論韓的出訪行程，認為是「政治性高過一切，跟原本談的拚經濟有差別」，且他發現韓訪中期間高度肯定九二共識，卻隻字不提一中各表，他強調身為地方首長，應該要能清楚表達台灣的立場。

朱立倫的說法則巧妙極了，對於韓國瑜訪港澳直接進入中聯辦拜會對岸官員引發爭議，朱一方面幫韓講話，認為中聯辦官員位階還比上不國台辦主任，見面也沒有什麼大不了，綠營炒作是大驚小怪，但他也補了一句，他若到港澳雖不排斥與對岸駐港官員會面，但「不會走進對方辦公室」，不無暗指韓國瑜處理敏感兩岸事務的火候還是不太夠。

只是，踏入中聯辦有那麼了不起嗎？其實也沒有，民進黨政府查了半天，法律根本沒有相關的禁止規定，國安局長彭勝竹也說，韓國瑜訪中聯辦沒有違法，只是有掉入統戰陷阱的可能。陳明通也明知韓國瑜沒有違法，只能說這個政治動作是扣分的，他無法正面看待，還說陸委會因而決定將制定相關規範，但他不建議用「韓國瑜條款」這樣的名詞。

好了，阿通師都說了，韓國瑜踏進了中聯辦是政治扣分，反過來說，那不是對綠營加分嗎？果然，今天獨派就開始動起來，阿扁也活過來，分進合擊猛批韓國瑜，一時獨派大軍集結，機場抗議韓國瑜的聲浪底下，其實是包裝著賴清德的初選動員，賴清德從新書爆料赦扁，只是另一波攻擊發起而已，扁獨合流挺賴才是對抗蔡英文的開始，蔡當然清楚，在南太平洋也不忘罵罵韓國瑜，刷點存在感。

而這場熱鬧的獨派集結，不僅是賴清德挑戰蔡英文的陸戰發起，獨派更已宣示認定韓國瑜是2020的對手，幾乎不作第二人想，加上韓粉也趕赴機場幫襯，韓國瑜顯然越來越是「逃無可逃、躲無可躲」，昨天老鼠偷拖鞋的歇後語讓人猜了半天，自已也獲得片刻喘息，但機場這麼熱鬧的「迎接」場面，反而抬升他的水位，恐怕不是韓國瑜更多的歇後語可以搪塞得過去的了。