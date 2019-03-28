綠批「收割燕」 滿意度墊底 中市府：大都會選民標準高

2019-03-28 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕就職將滿100天，台中市議會民進黨團開記者會，批評盧秀燕是「收割燕」，號稱上任迄今有200多億元的企業投資案，都是前市長林佳龍任內爭取的。市府表示，盧秀燕上任後，企業沒有「抽銀根」，反而堅定、加碼投資，呼籲民進黨團放下標籤，口舌之爭沒有意義，市府協助完成造福台中，才是最重要的。

近日兩份媒體公佈滿意度調查，結果並不一致，盧秀燕分別獲得55%、40.9%滿意度。民進黨團批評，盧秀燕的施政滿意度在六都排名最末，也低於前市長林佳龍45.5%，議員呼籲「燕子不要扮成騙子」。盧秀燕表示，普遍而言滿意度還可以，但目前才就職三個月，還要持續努力。

民進黨團總召李天生說，盧秀燕近日高談企業投資200億元，不管是勤美、巨大機械或車王電子投資案，都是前市府「築巢引鳳」計畫所促成的，三井集團除投資海線，本周也簽約投資東區台糖土地，這些都是過去的計畫。

民進黨議員邱素貞說，盧上任後沒有新計畫，把林佳龍的政績當成自己的成績單，上任後執政沒半步，搶當「收割燕」；當初盧靠著反空汙、老人健保當選，上任後要有積極作為，讓台中繼續發展。

民進黨議員賴佳微批評，盧秀燕在六都市長滿意度盤名最末，當初高喊「市長換人空氣換新」，結果換掉林佳龍之後，把林佳龍做的說成自己做的，不然就把責任都推給中央。

民進黨議員林德宇說，剛動工的水湳國際會展中心，去年底已招標決標，盧秀燕還怪還怪前朝規劃不當，自我吹捧的沒有極限；盧秀燕在「漢子、燕子、禿子」三子的滿意度是最低的，不要最後變成騙子。

新聞局吳局長指出，盧市長上任後以來，大型企業看中台中潛力，加碼或延續投資計畫，代表企業對台中的信心，市政建設一棒接一棒，呼籲民進黨團放下藍綠、口舌之爭，市府會全力協助企業，造福台中。

針對市政滿意度，新聞局長吳皇昇說， 兩份民調數字不同，代表肯定與警惕，民調都是市府參考的依據，就職100天要完成所有建設是不可能的，但市府會努力建設。