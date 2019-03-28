政院拍版農地工廠全面納管 取得特登可申請合法使用

2019-03-28 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



打著「拚經濟、顧環保、守農地」3大方向，行政院會今通過「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，明訂105年520前的未登記工廠全面納管，最晚須在10年內取得特定工廠登記；之後新增的未登記工廠，必須嚴格拆除；而未來取得特定工廠登記的業者可以依規定取得土地合法使用，群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區規畫處理。

全台應登記而未登記的工廠約有3.8萬家，約占農地1.4萬公頃，始終未解。行政院長蘇貞昌2月明確宣示，農地工廠「不准新設、不得汙染、不得危及公安」，並由政委張景森主導「工廠管理輔導法」修法，今送院會通過後轉送立法院審議。

草案第28條之1明定拆除界線，以105年520為界，在此之前既有存在的農地工廠「就地輔導」，汙染性大的，協助轉型、遷移或關閉，汙染影響輕微可改善的，政府積極納管，就地輔導，協助在改善汙染和安全設施之後取得證照，合法經營；105年520後的農地工廠則將依法停止供電、供水及拆除。

草案第28條之5則要求未登記工廠2年內必須先申請納管，並向政府請求協助來就地輔導，地方政府就會通知納管，先前已配合政府辦理臨時登記的工廠將優先輔導合法；而修法後3年，業者須自行提出改善計畫，最晚修法通過10年內，必須取得「特定工廠登記」，此部分被指是讓農地違建工廠多活10年。