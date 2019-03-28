統獨爭議「學姊」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



「學姊」黃瀞瑩（左）說「統獨就是一個假議題」的看法引發網路論戰，台北市長柯文哲上午（右）與學姐一同走出市長室，在受訪時為學姐緩頰表示，「學姊」還不到30歲，應該叫學妹。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前在政論節目上稱「統獨是假議題」，引發正反論戰，有人炮轟荒謬、「女版韓國瑜」，不過也有人力挺，指黃瀞瑩的意思是「統獨不該是選舉當中唯一的議題」。

對此，曾說過「統獨是假議題，但卻是真問題」的台北市長柯文哲今天則是出面緩頰，先稱黃還不到30歲，其實是「學妹」，隨後強調，美國現階段不會允許台灣獨立或統一，但還是要隨時提防小動作。

柯文哲表示，台灣活在這世界上，隨時都有外來威脅，所以要自立自強，自己從來都不會認為台灣都沒有事，怎麼可能會沒有事，畢竟台灣也不是世界超級強國，所以我們都要自立自強。

對於統獨到底是不是假議題？柯文哲說，自己知道昨天「學姊」被K慘了，但其實他還沒有到30歲，怎麼會叫她「學姊」，應該是「學妹」。

柯文哲說，如果放在中美對抗的大架構下來看，美國現階段不會允許台灣獨立，但也不會允許統一，不過還是有人隨如都想要破壞那個均衡，所以在大戰略沒有改變狀態下，還是要隨時提防小動作、小波折，還是要注意。

是否覺得「學姊」論述不玩整？柯文哲說，她還不到30歲，怎麼能期待年輕人在很短時間內講一大堆，很多東西也是慢慢學習。

柯文哲說，像這次去美國還是很有用，因為和很多人談過，像是智庫、美國正負單位等，資料越多，判斷會越準確，就像當醫生，如果診斷做不出來，通常就是資料搜集不夠，所以資料越多，診斷會越正確。