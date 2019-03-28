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律師考試改革陣線 時力籲重新檢討律師考試制度

2019-03-28 10:37聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

時代力量立委黃國昌與律師考試改革陣線上午在時代力量立法院黨團辦公室舉行「律師考試四百分門檻受害者」記者會，向考選部表達不滿，呼籲重新檢討律師考試制度。

時代力量立委黃國昌（右二）與律師考試改革陣線上午在立法院黨團辦公室舉行「律師考試...
時代力量立委黃國昌（右二）與律師考試改革陣線上午在立法院黨團辦公室舉行「律師考試四百分門檻受害者」記者會，向考選部表達不滿，呼籲重新檢討律師考試制度。記者林伯東／攝影
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時代力量立法院黃國昌

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