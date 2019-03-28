環團批：農地工廠臨登變特登 沒落日可無限期營運

2019-03-28 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



環團抗議工輔法修法，農地工廠臨登變特登，沒落日可無限期營運。記者賴于榛／攝 分享 facebook 農地工廠爭議未歇，行政院會今將通過「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，明訂納管105年520前的未登記工廠，但環團今赴行政院抗議根本從「開後門變開大門」，質疑農地工廠無論有沒有臨登，只要繳交2到10萬元的納管輔導金，最後取得特定工廠登記，就可在農地上無限期營運，提出應設落日條款，回歸農地正常使用。

不滿工輔法修法放寬低汙染工廠全面就地合法，環團批這是從「開後門變開大門」，並提出3項訴求，包括第一特定工廠登記、中高汙染工廠輔導都應設落日條款，第二，此次修法讓零散違章工廠使用地合法化需限縮於農業發展區相容的產業別；第三，草案應增加輔導搬遷工業區的財務貸款機制。

台灣農村陣線議題專員王章逸表示，同意透過納管掌握現在農地工廠的狀況，但如果任由工輔法將農業用地變成特定目的事業用地，將再也無法改變台灣農工混雜現象；主婦聯盟環保基金會專員魏揚則質疑，過去工輔法設定落日條款，讓臨登工廠應在明年6月2日到期，但這次修法讓取得特定工廠登記的業者，就可持續經營，簡直就是大退步。

地球公民基金會專員吳其融進一步說，農地工廠無論有沒有臨登，只要繳交2到10萬元的納管輔導金，最後取得特定工廠登記，就可在無限期營運，且院版本草案雖規定中高汙染工廠將輔導遷廠、關廠，但法條並無明訂期限，要求應設落日條款，回歸農地正常使用。