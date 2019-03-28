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過境夏威夷 蔡總統：國家挑戰主要來自對岸

2019-03-28 07:35聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪回程過境夏威夷，當地時間27日再度提及兩岸關係。她說，「我們國家面臨很多挑戰，這個挑戰主要來自對岸。」蔡總統表示，自2016年執政以來，她承諾維持現狀，試圖改變現狀的卻是對岸。包括美國在內很多理念相同朋友支持台灣，協助我防禦、加入國際組織，也共同在印太地區發揮角色。

蔡總統過境夏威夷，首度以視訊方式，參與華府智庫「傳統基金會」座談。她重申台灣的民主自由及人權價值。她說，面對「一國兩制」，她曾列出七項指導綱領；政府將採取更積極的作為，來反制中國政府對我社會經濟的滲透及干涉我國內政，也將更積極與理念相近國家合作因應。

今年是「台灣關係法」立法40周年，蔡總統前往夏威夷「東西中心」參觀40周年影像特展。她在會後表示，40年來中國持續挑戰台灣關係法，但台灣人為民主自由展現堅定意志，美國也對台灣展現堅定友誼。在台灣關係法之下，能將雙方關係帶到更好且更有意義的層次。

蔡總統在夏威夷最後一項行程是參訪夏威夷州急難管理署，隸屬夏威夷民防廳，主要負夏威夷災害應變。夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根少將陪同參訪，這是蔡總統首度在過境期間與美軍將領會面。羅根表示，他向蔡總統解釋急難管理署從地方、州、聯邦層級的運作方式。

羅根在參訪後送蔡總統一幅圖畫。蔡總統轉述，這幅圖是夏威夷很多女生站出來與父母、先生一起保衛家園，「圖中有一位女生看起來很英勇猛」。隨行媒體詢問，是否向蔡總統一樣保衛台灣，蔡笑回，「她沒戴眼鏡。」

蔡總統結束8天7夜的海洋民主之旅，預計夏威夷時間下午3時離開，台灣時間28日晚間8時20分返抵國門。

蔡總統前往夏威夷「東西中心」參觀「台灣關係法」立法40周年40周年影像特展，會後...
蔡總統前往夏威夷「東西中心」參觀「台灣關係法」立法40周年40周年影像特展，會後發表談話。特派記者周佑政／攝影
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夏威夷台灣關係法美軍

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