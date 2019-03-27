日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）去年12月生效。 中央社 分享 facebook

日本國會友我跨黨派議員組成的「日華議員懇談會」今晚舉行年度總會，通過決議，支持我國加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)及以適當身分參與國際組織，「若台灣接受協定原則且符合所定高標準規範，將支持台灣加入(CPTPP)」。但決議中也提起日本食品進口限制與漁業協議，期待台灣採取適當應對措施，以免該問題成為台灣加入CPTPP的障礙。

日華議員懇談會成員285席，約占日本國會議員四成，今日共55名議員出席。

決議文由日本首相安倍晉三弟弟、岸信夫代表宣讀，開頭按批中國大陸指出，日華懇認為憑藉力量改變現狀為國際社會之威脅，在尊重自由、民主及法治等基本價值下，將與台灣攜手盡力維護國際秩序。

文中提到CPTPP在東京舉行第一次委員會已確立採取門戶開放的態度，盼透過新經濟體之加入，讓協定更為擴大。日華懇據此宗旨，「若台灣接受協定原則且符合所定高標準規範，將支持台灣加入。」決議文也提到支持台灣以觀察員身分參與WHO/WHA，並以適當身分參與ICAO或ICPO等聯合國組織。日華懇也支持台灣即便未能參與「永續發展目標2030年(SDGs)」決策過程，仍應獲得聯合國SDGs相關資訊並據此從事相關貢獻及活動。

決議也提及去年底台灣舉行公投決定持續禁止福島等五縣農漁產品進口，日華懇對此感到極為遺憾，將致力澄清食品謠言並推動早日解禁，「期待台灣採取適當應對措施，以免該問題成為台灣加入CPTPP的障礙。」在台日漁業委員會所定協議適用海域，有必要維持台日友好及互惠關係。相信台日雙方有共同理解，「在期限內遵守雙方同意的合理秩序作業是絕對條件，希望能在安全環境下確保日方作業機會」。

駐日代表謝長廷致詞提到，中國大陸最近對我加強軍事威脅和外交打壓，今年初更強迫我接受「一國兩制」，此已改變台海現狀，影響亞太區域安全，蔡總統已明確表示無法接受，中國大陸對我國威脅必然持續，在此之際，日華懇決議支持台灣加入CPTPP等，特別令人感動和感謝。近台日日關係飛躍發展，尤以災害發生時互相扶持，此等「善的循環」可為世界模範，日華懇決議也反映日本廣大的民意，代表處將持續強化台日友好關係。

日華懇會長古屋圭司受訪表示，日華懇全面支持台灣參與國際社會，去年日本共25位國會議員出席我國國慶，今年將號召更多人訪台，彰顯台日關係深厚牽絆與互信。對蔡總統公開呼籲台日安保對話，古屋表示，議員聯盟認為安保對話在內的各種交流、意見交換有其需要，從他們的立場當然希望實現。