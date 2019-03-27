律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22 聯合新聞網 綜合報導



律師呂秋遠對於黃瀞瑩（圖）此次表態感到非常荒謬。圖／本報系資料照 分享 facebook

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩，近日在政論節目上提出「不會因為我今天投票，而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一」，直指「統獨就是一個假議題」，在網路上被眾多網友砲轟。律師呂秋遠認為，「每一次的選擇，造就了你的人生」，他對於黃瀞瑩此次表態感到非常荒謬，直言「如果黃小姐代表某些年輕人，我只能說呵呵，你以為用臉書、講維尼、選總統是天賦人權嗎？」

呂秋遠以「吃晚餐」舉例，如果每天晚上都吃鹹酥雞、燒烤、滷豬腳、炸雞塊、泡麵等，的確一次選擇不會讓人罹患高血壓、心臟病或是癌症，但經年累月下來的這些選擇，才是「造就你這個人與這個病」。所以當黃瀞瑩說道「我實在不知道統一跟獨立，每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼，我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一」，讓呂秋遠相當不以為然，稱其「荒謬」。

也許吃塊雞排不會變胖「但這個國家已經到最危險的時刻了」，呂秋遠表示，明年2020總統大選選了國民黨，就是往統一靠一步，反之若是選了民進黨，就是往獨立的維持現況靠近一步，雖然民進黨不敢宣布獨立，但國民黨可是會附和大陸九二共識，指出「你每一次的選擇，不會讓自己『立刻』活不下去，但是每一次選擇的總和，卻可以造就未來的統一或獨立」。

可能有些人認為政治的問題太複雜，黃瀞瑩只是想討論年輕人的生活問題，呂秋遠認為，統一或獨立不只是政治，而是一種生活與態度。「選擇統一，就是往緊縮自由、失去國格的方向走。選擇獨立，就是往擴大權利、保有自我的前景去。」被大陸統一後的生活，台灣會失去台獨紅利，現在能擁有的種種優惠、特權，都是因為還沒被收復，當台灣變成特別行政區，「你就沒有價值了」。會有中聯辦（中央駐台北聯合辦公室）擔任太上首長，解放軍會少量進駐、官員會逐步汰換為各地外省官員、言論自由會立法管制，到時候「講統一，理所當然沒有獎勵，講獨立，離經叛道鋃鐺入獄」。

最後呂秋遠還不忘打臉黃瀞瑩，表示如果她代表某些年輕人，他只能不以為意，指出「你以為用臉書、講維尼、選總統是天賦人權嗎？是以前的人幫你抗議、遊行、投票、流血，你才有的啦！」