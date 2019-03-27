賴清德舉詹森為例駁憲政空窗 英系立委「比喻失當」

2019-03-27 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院前院長賴清德登記參加民進黨2020總統初選，與蔡英文從戰友變成競爭對手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院前院長賴清德投入民進黨總統黨內初選，引發憲政空窗期的質疑。賴清德上午在臉書發文，舉美國前總統詹森為例表示「大家多慮了」。黨內的英系立委羅致政質疑，賴的比喻失當，詹森是主動放棄，不是輸掉黨內初選，賴清德反而應該以詹森的例子「引以為戒」。

賴清德說，一九六八年美國詹森總統沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題。總統受任期制保障，擁有完整的憲政權力，台灣既有的制度也相當成熟，只要依法行政，各司其職，國家依然會在既定的軌道中前進。他強調，要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心。

不過，羅致政說，詹森的例子，和現在台灣目前現狀南轅北轍，且之後同黨的候選人漢弗萊，總統大選輸給共和黨的尼克森，民主黨輸掉了總統大選，賴清德既然引用這段歷史，更應引以為戒。

羅致政表示，賴的講法過於簡化，這種黨內的自我挑戰，形同對執政團隊的自我否定，賴自己曾是執政團隊的要角。沒有空窗期的切割說法，和賴敗選後承擔責任的立場強烈矛盾，更忽視蘇內閣現在每天解決民怨的努力。

羅致政說，台灣未曾有過尋求連任的總統，卻自我否定的情況，賴也不該忽略，當現行首長和候選人不同調時，執政團隊勢必出現尷尬與摩擦。過去賴內閣決策的施政留下的民怨，現在的內閣是否應該調整？若賴成為候選人，政見與政府方向不同時，政府應配合或反對？這些都可能成為執政的困境，做一個執政黨重要成員，應該更要有全面的思考。