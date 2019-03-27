英德大戰 卓榮泰臉書表心聲

2019-03-27 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰稍早透過臉書發文表示，協調的工作，就是寧願被兩邊的人罵，也不能只被一邊罵；唯有這樣協調才能進行，最後才有可能找出解決問題的方法，被大家接受。

卓榮泰說，其實選邊站是最輕鬆的事，「但我不能，因為我要贏，我們要贏，台灣要贏」。

卓榮泰強調，唯有團結，沒有敵人，唯有公平，才能團結。