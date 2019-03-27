美兩黨議員提台灣保證法 外交部：密切關注發展

2019-03-27 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



正值台灣關係法40週年之際，美國民主與共和兩黨國會議員26日提出「台灣保證法」草案，尋求深化美國與台灣的關係。對此，外交部今表示，對美方採取具體行動力挺台美關係，表達誠摯謝意。

有關美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton, R-AR）及參院外委會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）領銜提出「2019年臺灣保證法案」。柯頓發表聲明說，提出這項立法將深化與台灣的雙邊安全、經濟與文化關係，並傳遞一項訊息，那就是無法容忍中國在台海兩岸的侵略性行為。

該法案指出，適逢「臺灣關係法」立法40週年，台灣的安全與民主乃廣大印太區域持續和平穩定的關鍵要素。

法案內容包括重申美國支持台灣參與國際組織的一貫政策，籲請美國防部強化台美防衛關係，並且應將台灣納入雙邊及多邊演訓。另敦促美國總統檢視美國務院對台交往準則，及要求美國總統針對檢討結果與「臺灣旅行法」執行情形向國會提交報告。

該法案除聯邦參議員柯頓及孟南德茲外，也獲得聯邦參議院外交委員會西半球小組主席魯比歐（Marco Rubio, R-FL）、外委會成員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）、庫恩斯（Chris Coons, D-DE）、聯邦參議員馬思托（Catherine Cortez Masto, D-NV）等6位聯邦參議員擔任原始共同提案人，彰顯美國會對台美關係的跨黨派堅定支持。

外交部表示，將密切關注該法案未來送交委員會審議的可能發展，並將持續以務實態度，與美方保持密切溝通，並秉持互信、互惠及互利的原則，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。