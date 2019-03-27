「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45 聯合新聞網 綜合報導



「學姐」黃瀞瑩因為近日直指「統獨就是一個假議題」，在網路上掀起論戰。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩，因為近日到政論節目上談到2020總統大選，表示「不會因為我今天投票，而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一」，直指「統獨就是一個假議題」，在網路上掀起論戰，許多網友都不認同學姊此次的發言，砲轟「照這個邏輯來說，拼經濟喊那麼多年，也沒有馬上變好，所以拼經濟就是假議題；跳脫藍綠講了那麼久，投了票也不會馬上跳脫藍綠，所以跳脫藍綠就是假議題」。

回顧當時節目片段，主持人問黃瀞瑩，當韓國瑜效應衝擊台灣社會與輿論還有媒體，柯文哲是否被邊緣化時，黃瀞瑩表示「作為一個有投票權的台北市民，我不知道統獨每兩年出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題，我不會因為今天投票而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一。」

就是這一段話讓大家今日在網路上展開筆戰，桃園市議員王浩宇質疑，這樣的論述跟韓國瑜有什麼差異？跟國民黨政治人物的發言有什麼差異？台灣當然不會因為一次投票立刻就獨立或統一，但每次投票都是全體人民意志的表達：台灣人是要繼續對抗中共威脅、維持中華民國的主權，繼續當台灣人，還是成為中華人民共和國的一部分？「我想，這絕對不是假議題。」

但也有網友為黃瀞瑩聲援，認為學姐主要想表達，「政治人物要告訴民眾，要給民眾一個什麼樣台灣的環境、怎麼樣的未來，這件事情是我們關心的」，網友認為若是忽略學姐後面的言論，或許會認為她真的相當不懂兩岸情勢，強調黃瀞瑩的重點是「這幾年來政客一直強調統獨立場，卻沒有解決年輕人低薪高房價的問題，導致年輕人對於就業、國家發展的未來性感到徬徨」、「 兩邊都有完全執政過，連縣市都壓倒性勝利，也都不敢桶或不敢毒，不是假議題難道是假動作還是假新聞？」