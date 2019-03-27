影／朱王逼黨表態 吳敦義再拋「特邀」韓國瑜參加初選

2019-03-27 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜聲量居高不下，即便多次表達2020總統選舉不在他目前的計畫內，卻仍被支持者及國民黨內民代力拱選總統，而目標重返執政的國民黨中央自然也將韓國瑜視為重點人選之一，只是這讓黨內有意角逐黨內初選的新北市前市長朱立倫及立法院前院長王金平大呼無所適從，黨到底是要辦初選，還是要徵召韓國瑜遲遲未有定論，朱立倫要黨於初選跟徵召兩個選項中盡速抉擇，而王金平則以初選不公將參選到底，來施壓黨中央，外界認為這恐徒增國民黨內耗的危機，沒想到今天(27日)下午國民黨主席吳敦義再度拋出「特邀」選項，希望讓韓國瑜能「化主動為被動」參加初選。

外傳吳敦義有意在七月的全國黨代表大會中徵召韓國瑜成為國民黨2020總統提名人，不過吳敦義表示不管是徵召，或是特邀，應該不會拖到七月才處理這件事，他指出目前比較合適的腹案，還在醞釀中，但目前朝向讓韓國瑜從主動領表參選的方式中解套，希望讓韓國瑜「被動」參加初選，與已經表態參選的人一起參加初選，吳敦義認為這是最合常理的處理方式。

對於黨內機制搖擺不定，朱立倫表示自己跟韓國瑜同是黨內的強投，他反問如果今天韓國瑜上場，自己難道要在一旁納涼嗎，他強調自己還是應該在牛棚練投熱身，不過他也重申，如果最後黨確定徵召韓國瑜，他也會全力支持黨所推出來的「主戰投手」。