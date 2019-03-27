蔡英文夏威夷再談一國兩制 只要當總統一天絕不接受

2019-03-27 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統過境夏威夷，當地時間26日晚間參加僑宴，現場約席開30桌。蔡總統致詞時，提及中國大陸年初提出的一國兩制台灣方案，她強調，只要蔡英文做總統的一天，台灣絕對不會接受一國兩制。

除了內部挑戰，台灣的外部也面臨很大壓力，中國國家主席習近平今年初講了一國兩制台灣方案，「他們要把台灣方案加諸於台灣的意志愈來愈強」，也有很多台灣鄉親很憂慮。但她要請大家放心，「只要蔡英文做總統的一天，我們絕對會堅守主權，台灣絕對不會接受一國兩制」。語畢，現場僑胞興起一陣熱烈的掌聲。

蔡總統說，這次出訪帛琉、諾魯及馬紹爾群島，他們跟台灣一樣都是小國家但有大志氣，例如帛琉為了追求高品質的觀光，要求觀光客要簽署「帛琉誓言」，寧願減少遊客數量也要維持一定的旅遊品質。

她說，諾魯是世界上最小的國家之一，但腰桿挺直，不怕大國的威脅利誘，在國際舞台上幫台灣說話。這次出訪，諾魯也表示會堅定支持台灣，國會也通過決議文支持台灣拒絕一國兩制，馬紹爾則對全球氣候變遷感受最深，也看到馬紹爾對性別平權的用心。

蔡總統說，有些人在問為何台灣要跟這些國家維持邦交，「我要建議他們出來看看」，我們的朋友雖然國家不大，但對國際事務的關心參與，及對台灣的支持，絕對不輸給任何一個大國。