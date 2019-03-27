親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

蔡英文夏威夷再談一國兩制 只要當總統一天絕不接受

2019-03-27 16:58聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統過境夏威夷，當地時間26日晚間參加僑宴，現場約席開30桌。蔡總統致詞時，提及中國大陸年初提出的一國兩制台灣方案，她強調，只要蔡英文做總統的一天，台灣絕對不會接受一國兩制。

除了內部挑戰，台灣的外部也面臨很大壓力，中國國家主席習近平今年初講了一國兩制台灣方案，「他們要把台灣方案加諸於台灣的意志愈來愈強」，也有很多台灣鄉親很憂慮。但她要請大家放心，「只要蔡英文做總統的一天，我們絕對會堅守主權，台灣絕對不會接受一國兩制」。語畢，現場僑胞興起一陣熱烈的掌聲。

蔡總統說，這次出訪帛琉、諾魯及馬紹爾群島，他們跟台灣一樣都是小國家但有大志氣，例如帛琉為了追求高品質的觀光，要求觀光客要簽署「帛琉誓言」，寧願減少遊客數量也要維持一定的旅遊品質。

她說，諾魯是世界上最小的國家之一，但腰桿挺直，不怕大國的威脅利誘，在國際舞台上幫台灣說話。這次出訪，諾魯也表示會堅定支持台灣，國會也通過決議文支持台灣拒絕一國兩制，馬紹爾則對全球氣候變遷感受最深，也看到馬紹爾對性別平權的用心。

蔡總統說，有些人在問為何台灣要跟這些國家維持邦交，「我要建議他們出來看看」，我們的朋友雖然國家不大，但對國際事務的關心參與，及對台灣的支持，絕對不輸給任何一個大國。

蔡總統說，小國很重要，大國當然也很重要，在跟大國的外交關係上，這幾年有很多進展。例如在雙方的努力下，台灣跟美國的關係愈來愈往好的方向發展，美國通過許多支持台灣的法案，也有很多實質合作。

蔡英文總統過境夏威夷，當地時間26日晚間參加僑宴。特派記者周佑政／攝影
蔡英文總統過境夏威夷，當地時間26日晚間參加僑宴。特派記者周佑政／攝影
分享

一國兩制帛琉蔡英文

相關新聞

賴清德新書披露 當閣揆讓他瘦了三公斤

2019-03-27 16:32

國民黨：廢除身分證上的國旗缺乏正當性

2019-03-27 16:30

蘇嘉全：感謝加國多次發聲 支持台入國際組織

2019-03-27 16:16

縣市首長訪港澳擬訂規範 鄭文燦認同好依循

2019-03-27 16:04

黨產會質疑延宕處分不動產損黨工權益 國民黨：活見鬼

2019-03-27 15:55

綠委籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

影／「噤聲的日常」開展 李孟諺：言論自由是共識

2019-03-27 14:46

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

藍7縣市聯合治理 未納綠縣市有內情

2019-03-27 13:19

打擊假新聞 徐國勇：會比照法國由法院認定

2019-03-27 12:05

影／民間愛國團體將辦「蔣公，我們懷念您！」紀念大會

2019-03-27 11:26

坦言被藍綠邊緣化 柯文哲：認真做事就好了

2019-03-27 10:45

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

美兩黨參議員提「台灣保證法案」 加強美台關係

2019-03-27 05:22

政院打假訊息 將攜手LINE設澄清專區

2019-03-27 01:10

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

懷疑「黑砂」導致砂石漲不停 建築業呼籲政府掃「黑」

2019-03-26 20:06

副總統盼台商積極回國投資 打造經濟新局

2019-03-26 20:00

陸委會諮委：習五條為擾亂台灣 政府應反宣傳

2019-03-26 19:26

出售房地生變 黨產會：國民黨勿延遲履行黨工權益

2019-03-26 19:25

「中國鮑」襲台 蘇貞昌：若不當傾銷要限制進口

2019-03-26 19:22

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

影／立院三讀通過！酒駕累犯強制加裝酒精鎖

2019-03-26 18:00

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

民進黨立委初選登記 李坤城挑戰林淑芬

2019-03-26 14:31

交通部擬修法 電動自行車改裝提速開鍘

2019-03-26 14:14

水汙法修法 五年見成效

2019-03-26 14:11

「任性一回」 林秀惠中和議員失利今登記選立委

2019-03-26 14:10

百萬美元助馬國婦女創業 蔡總統：盼促性別平等

2019-03-26 13:42

民進黨台中立委初選 張廖萬堅與黃國書完成登記

2019-03-26 13:28

陳其邁：反對一國兩制 絕對不是廢話

2019-03-26 13:16

鄭文燦評韓國瑜出訪 「政治性是高過一切」

2019-03-26 13:16

「砲彈到菜刀、血汗到高粱」 周錫瑋：將提金廈實驗區

2019-03-26 13:13

北市副市長蔡炳坤走馬上任：多傾聽多溝通

2019-03-26 13:12

陳其邁：韓國瑜應講清楚九二共識定義

2019-03-26 13:07
看更多

熱門文章

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

影／韓國瑜談陳致中提告妙回「他自己怎不自首外遇」

2019-03-27 16:44

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

批陳明通和港官員見面也未公開 蔣萬安：有嘴說別人

2019-03-27 13:50

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息

2019-03-27 12:53

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊

2019-03-27 10:49

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26

王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜

2019-03-27 09:56

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

韓國瑜出訪所獲訂單 港媒：中共安排送禮

2019-03-27 12:13

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

陸委會要訂韓國瑜條款 柯Ｐ：要管理可以，但別管太多

2019-03-27 10:53

藍主委籲黨中央徵召出征艱困選區 吳志揚：很難的抉擇

2019-03-27 11:29

中天不服NCC處分 將尋求行政救濟

2019-03-27 16:12

影／國民黨徵召2020選總統 韓國瑜：現在不在考量之內

2019-03-26 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top