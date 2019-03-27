賴清德新書披露 當閣揆讓他瘦了三公斤

2019-03-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德出新書。 圖／取自賴清德臉書 分享 facebook

行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，將與蔡英文總統一較高下。天下文化所出的賴清德新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」也將於本周五舉行新書發表會，書版社今天公布新書書摘，其中「閣揆的五百天」一文中，詳述賴清德當初同意接任行政院長的原因，以及接任行政院長之後的種種作為。書中透露，為解決五缺問題，他擔任閣揆時瘦了三公斤。

書中指出，賴清德曾經說過，醫學院的訓練與教育，除了讓他擁有醫療專業外，也讓他接受扎實的實證科學訓練。這種訓練，就是要誠實面對問題，務實尋找解決之道。這也是他從政以來，一直維持的問政與執政風格。因此，當企業界呼籲台灣有土地、水、電、人力和人才的「五缺」問題，而且這個問題已經喊了很久，表示這是台灣產業發展面臨的一大問題，賴清德認為，政府要誠實面對，不是一直解釋問題為何存在，而是要務實解決問題。

賴清德認為，要解決「五缺」問題，涉及的部會與法規非常多，賴清德成立「加速投資台灣專案會議」，由他親自主持，召集各部會舉行一場又一場的會議，白天開會，晚上回到官邸繼續研讀資料，那段期間，他瘦了三公斤。

書中指出，歷經密集討論與盤點問題，逐項研擬出解決方案後，就任不到兩個月，賴清德從11月6日起，一連召開四場記者會，分別提出「排除企業投資障礙」解決缺地、穩定供水、穩定供電、解決缺工缺人才的具體做法，回應企業對解決「五缺」的呼籲。

書中也說，為了讓全國供電量更穩定，解決企業最大的擔憂，賴清德也展現魄力，2018年2月初在行政院拍板定案，重啟核二廠二號機。這個決定引起很大的關注與爭議，但賴清德一肩扛下，也對外說明，核二廠二號機再運轉，並沒有違反「電業法」規範核二廠要如期除役的目標，也沒有影響「2025年非核家園」的目標。

書中表示，核二廠二號機再轉之後，滿載發電量達九十八萬瓩，可挹注備轉容量率百分之二點七，讓那一年炎夏的用電高峰期，備轉容量率都維持在百分之六以上，解決缺電的危機。