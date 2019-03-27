國民黨：廢除身分證上的國旗缺乏正當性

2019-03-27 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



內政部要全面換發新身分證，新身分證是否拿掉國旗圖案引發關注。國民黨下午召開中常會，身分證議題仍是焦點。黨副發言人洪于茜會後強調，身分證過去沒有國旗現在有，是加強表彰國家的象徵。蔡政府執政時期，面對國家認同問題沒有一刻不受到質疑，因此，蔡政府若試圖以「抱持開放態度」的理由，去合理廢除身分證上的國旗是缺乏正當性的。