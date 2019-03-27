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賴清德新書曝光 披露蔡英文同意賴在立院主張台獨

2019-03-27 16:27聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德將挑戰蔡英文總統的連任之路。 本報資料照片
行政院前院長賴清德將挑戰蔡英文總統的連任之路。 本報資料照片
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行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，將與蔡英文總統一較高下。天下文化所出的賴清德新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」也將於本周五舉行新書發表會，書版社今天公布新書書摘，其中「閣揆的五百天」一文中，詳述賴清德當初同意接任行政院長的原因，以及接任行政院長之後的種種作為。書中透露，他曾表明自己的台獨立場，一定會在立法院被質詢，蔡總統對他說，「可以維持一貫說法。」

新書指出，任命案正式發布前，賴清德再進總統府和蔡英文總統見面，就一些議題做最後確認。當時，賴清德提出四個問題。第一，勞基法修正後的一例一休等問題很嚴重，對台灣的產業衝擊很大，企業和勞工也有很大困擾，他認為應該再修法，總統是否同意？蔡總統表示同意再修法。第二，他主張台灣獨立，以他擔任過多屆立委的經驗，他知道若以閣揆身分到立法院備詢，立委一定會詢問台獨相關議題。蔡總統對他說，他可以在立法院維持一貫的說法。

第三個問題，賴清德說，前總統陳水扁的官司在中途更換法官，並未受到公平審判，加上六年牢獄身體也出問題，陳水扁是台南子弟，他在台南市長任內在議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁，總統的態度如何？當時蔡英文表示，她會處理，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。最後，賴清德提出，台灣憲政體制屢屢出現問題，希望總統啟動憲政改革，蔡總統表示，未來她會推動。

2017年9月5日，蔡英文親自召開記者會，宣布由賴清德接任閣揆。蔡總統也交付賴清德七個任務，包括：一、加速執行五加二產業創新計畫。二、有效率執行前瞻基礎建設計畫。三、持續強化勞工安全及福利，在經濟轉型中，保持產業所需的人力和彈性。四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園。五、接續完成稅改工作及已經啟動的改革工程。六、加速執行長照及托育計畫，以因應人口老化及少子化的社會趨勢。七、強化政府國家發展的整體規劃，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。

2017年9月8日，賴清德宣誓就職行政院長，他致詞時指出，一定全力以赴，做出成績，不負國人所望，他的組閣原則就是：一、用人唯才，適才適所；二、力求穩健，特別是在政院三長都調整的情況下，部會首長要能立即上手，讓施政無縫接軌；三、重視未來目標的執行成效，內閣會隨時檢討。

賴清德行政院蔡英文

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