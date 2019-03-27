縣市首長訪港澳擬訂規範 鄭文燦認同好依循

2019-03-27 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日與香港、澳門中聯辦主任會面引起話題，陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為；對此，桃園市長鄭文燦說，現行兩岸關係條例未納入港澳，他認為條例有不足，陸委會應清楚制定規範，讓大家可以依循，至於大陸訪問部分，身為綠營首長，是北京方面設下路障，但他個人認為如果可以登陸訪問，創造制度性的互動，不分藍綠，對台灣應該是好的，自己也願意登陸訪問。

針對韓國瑜近日訪港澳中，一連會面香港、澳門中聯辦主任，引發賣台質疑，鄭文燦今天也評韓的出訪行程，是「政治性高過一切，跟原本談的拚經濟有差別」，且他發現韓國瑜訪中期間是高度肯定九二共識，卻隻字不提一中各表，他認為韓國瑜外銷農漁產品，積極簽訂MOU，對此部分他沒有批評，但仍強調身為地方首長，應該要能清楚表達台灣的立場。

鄭文燦說，兩岸關係條例規定地方首長到大陸訪問，是需要許可的，但台灣目前沒有設限，但是對岸有設限，自己基本上不能到大陸訪問，「路障在北京不在台灣」，條例則未納入港澳，這需要修法或制定細則，陸委會應該把規範清楚的制定，讓大家可以依循。

鄭文燦也提到，目前中國在宣傳一國兩制，中聯辦是北京派在香港的地下政府，是特區政府的「太上皇」，「港人治港」基本承諾也因此跳票，大幅改變香港政治生態，不過，台灣的主流民意是不支持一國兩制的，相信陸委會是基於這樣的立場要擬定相關規範，希望國人要有這樣的意識，特別是政治人物要了解一國兩制對台灣不利。

今年六月份市議會定期會結束，市長鄭文燦將與議長邱奕勝率團出訪，據悉，出訪地點包含韓國、馬來西亞與香港，對此，鄭文燦說，出訪行程還未定案，至於他上任第一年，桃園曾辦桃園香港雙城論壇，當時香港特區政府還有3個局長級主管參加，第二年希望移師香港，因為北京緣故而取消，相當可惜，他認為桃園到香港是非常繁忙的空中航路，若能就運輸、城市規畫、交通方面多交流對話是好事，希望未來桃園跟香港的論壇還可以繼續。