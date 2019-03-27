黨產會質疑延宕處分不動產損黨工權益 國民黨：活見鬼

2019-03-27 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨日前向行政院黨產會申請處分172筆不動產，黨產會只許可43筆，國民黨不服，再向黨產會申請復查，要求撤銷原處分，改為許可國民黨處分172筆不動產。黨產會昨天發布新聞稿，質疑國民黨自行要求撤銷對該黨有利之許可處分，不僅浪費行政資源，且恐使不動產相關出售程序延宕，有損黨工權益。國民黨行管會主委邱大展今天痛批，黨產會胡亂解釋，是「活見鬼」了嗎？

黨產會昨天新聞稿指出，近日國民黨復來函要求該會撤銷已同意其出售房地之許可處分，又於理由中聲明「處分不動產支付勞工資遣費、退休金等費用，無須事前取得本會同意」，該聲明與其日前函請該會同意出售不動產之申請理由明顯矛盾，此次國民黨自行要求撤銷對該黨有利之許可處分，不僅浪費行政資源，且恐使不動產相關出售程序延宕，有損黨工權益，其中邏輯令人費解。

黨產會並籲請國民黨應儘速處理相關不動產出售作業，切勿延滯履行政黨義務及維護黨工權益之責任。

邱大展今天指出，國民黨在今年1月向黨產會申請處分172筆不動產，黨產會2月只許有43筆，而且要求要在6個月完成處分，黨產會的決定根本是違法，國民黨因此才提出申覆，要求黨產會撤銷原處分，而應許可國民黨處分全部172筆的不動產。

邱大展強調，既有的43筆不動產，當然也會處理，而且已開過一次專案會議，沒有任何延宕，未來處分所得也會全部用於支付大解黨工的資遣費和退休金。

邱大展痛批，黨產會裝看不懂申覆文，展然指國民黨撤銷原許可處分是要延宕出售程序，有損黨工權益 ，意思是國民黨不顧黨工生活，不處分不動產，故意製造國民黨和黨工矛盾，根本是胡說八道、活見鬼了，且心態「惡毒！」