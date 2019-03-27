綠委籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

民進黨立委林靜儀昨在臉書上要年輕人跟催生的長輩說：「再投國民黨妳你就不生小孩！」對此，不少網友到林靜儀的臉書上留言，有人反嗆：「昨天我姐姐跟我媽說，妳叫我再投民進黨，我就不生小孩了，因有人說要拿掃把打仗，這種笑死人的政府發言，誰敢生小孩」，「我生不生小孩跟我支持那個黨有關係？你經濟搞不好那個黨上來都一樣，經濟不好，飯吃不飽，口袋空空要我生小孩嗎？」

林靜儀說，從去年11月24日之後，台灣內部不斷有更強的力量，要把台灣主權拉到中國手中。看不到事實的新聞，滿滿造神的輿論，大張旗鼓進入中國統戰單位卻未完整公開的對話內容。

她強調，聽到很多朋友有憂慮，包括「我不知道我的孩子是否會變成中國人。」「我不知道我的孩子是否會跟維吾爾族一樣，被中國政府送進集中營、被中國政府強迫放棄台灣的語言和文化。」「我不知道我的孩子，是否會喪失我們曾經擁有過的自由民主，成為極權中國統治下的人民。」「我不知道我的孩子，是否會活在上臉書得翻牆、因為某些言論而被消失，那樣沒有言論自由的國家裡。」她並強調，這種氛圍下，最好是有人會安心生小孩啦。

林靜儀表示，民主政治的選擇，最終可能導致失去民主自由，真是民主最大的諷刺。正常的民主國家，政黨之間的競爭，應該是對於政策立場的不同，或關注價值的差異。而台灣，雖然制度上是民主國家的政黨政治，但是卻有著「極力要把這個民主國家帶去給極權國家併吞」的政黨；不是要簽會帶來侵略的協議，就是要搞消滅國家經濟主權的自經區，甚至還支持「只有一個中國，而且台灣是中國的一部分」的一國兩制。而且他們還不斷跟人民說，「跟著極權國家，我們會吃比較飽。」

林靜儀反問，台灣人真的餓成這樣嗎？台灣人真的願意在這種「賣水果」的假象之下，把長遠的民主自由都拱手賣掉嗎？農民們真的覺得，中國政府隱匿非洲豬瘟，是比較會照顧人民的政府嗎？一邊買台灣水果說是要照顧台灣，一邊把自己國內產量過剩的水果倒掉，寧可花錢統戰卻不願意照顧自己農民的政府，是一個比較好的政府嗎？更不要說如果最終成為「中國台灣區」，他們不用統戰了，你的水果就是被倒掉的那些了，不是嗎？