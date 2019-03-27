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韓國瑜踩到紅線？林右昌：拚經濟不需要去中聯辦

2019-03-27 15:12聯合報 記者游明煌╱即時報導

高雄市長韓國瑜赴中國大陸訪問引發爭議，針對陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為。基隆市長林右昌今天下午接受本報專訪時對此回應表示，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長到中國大陸有所依循，不是什麼壞事，他贊成。林右昌並指出，韓國瑜這次踩到紅線，「拚經濟不需要去中聯辦」。

陸委會表示，將依總統指示，以維護國家安全、建立台港、台澳交流秩序為前提，檢視香港澳門關係條例，並研議予以修正。為使政務人員、直轄市長、縣（市）長等赴港澳時能有申請流程及行為規範。

林右昌對此回應說，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長到中國有所依循，不是什麼壞事，他贊成。但民進黨的縣市長被中國擋住，中國預設前提，預設前提代表有政治前提，這不是好事，兩岸要交流是要對等的交流，這才是台灣人民的期待與認知，而不是屈從、屈服，台灣人民也不太想看到這個樣子。

林右昌指出，縣市長去中國大陸參訪，交流是好事，談經濟也是好事，但韓國瑜市長這次出訪，看起來「政治大於經濟」，為何會引起大家議論？韓國瑜踩到紅線了，國台辦和中聯辦雖然都有一個「辦」，但此辦非彼辦，國台辦是兩岸工作對口的單位，中聯辦是中共在統治港澳一國兩制「太上皇」的機關，完全是兩個不同的意涵，才會引起喧然大波，「拚經濟不需要去中聯辦」。

「現在大家比較關心的是台灣主權的問題，大家的認知很清楚，我們是一個主權獨立的國家，叫做中華民國，台灣的前途由2300萬人民來決定」林右昌認為，台灣人民的底線和共識非常清楚，「就是台灣人民不接受共產黨統治。」

林右昌指出，台灣好不容易從反專制、反獨裁、反威權的火坑跳出來，怎麼可能再回去威權、專制、獨裁、不民主、不自由的統治，這是不可能的，而這也是台灣人民的底線。

基隆市長林右昌今天下午表示，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長...
基隆市長林右昌今天下午表示，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長到中國大陸有所依循，不是什麼壞事，他贊成。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌今天下午表示，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長...
基隆市長林右昌今天下午表示，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長到中國大陸有所依循，不是什麼壞事，他贊成。記者游明煌／攝影
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韓國瑜林右昌經濟

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