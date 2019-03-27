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2020立委選舉 國民黨首波提名9位現任立委

2019-03-27 14:56聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨中常會今天下午通過第十屆立法委員選舉第一梯次十個選區提名案，其中包括競選連任的九位現任立委。

中常會通過的十個選區立委提名，包括台北市第三選區提名蔣萬安、台北市第四選區提名李彥秀。新北市第11選區提名羅明才、苗栗縣第一選區提名陳超明、苗栗縣第二選區提名徐志榮、台中市第二選區提名顏寬恒、台中市第八選區提名江啟臣、南投縣第一選區提名馬文君、南投縣第二選區提名許淑華。

上述9個選區都是提名現任立委，至於高雄市第五選區則是提名市議員黃柏霖。

中常會苗栗縣

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