蔡其昌被初選對手批不認真 陣營反擊：議員睜眼說瞎話

2019-03-27 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨今天進行第三天2020立委選舉黨內初選登記，市議員吳敏濟今到市黨部登記參選第一選區初選，目前對手是立法院副院長蔡其昌。吳敏濟一句「海線十幾年來沒有發展」引起雙方論戰，民進黨台中初選罕見爆火花。

吳敏濟與蔡其昌雙方支持者在地方上互不相讓，這眾所皆知。第一選區（大甲、大安、外埔與清水）現任立委蔡其昌。 市議員吳敏濟今天登記，目前僅第一選區有競爭。

吳敏濟談到參選動機，他表示因海線這十年幾年來「沒有很大的進步與建設，被邊緣化」讓地方人失望，越來越多的人勸進，希望他以當議員的認真、前瞻，代表民進黨出線爭取立委。前議員陳年添校長、勞工及中小企業與農民代表陪同登記，還舉手板「立委換骨力的議員做，海線才會大進步 」

立法院副院長辦公室發言人蔡克斯則回擊，吳敏濟的指控毫無依據，如果蔡其昌毫無建樹，海線鄉親不會以超過六成以上選票給蔡其昌肯定，在甲安埔甚至許多地區高達七成支持度。他說，海線鄉親需要的是一個會做事、能做事的人替地方爭取建設，而不是一個只能靠攻擊與抹黑來尋求支持的人。

吳敏濟說，這十幾年來的甲安埔重大幾乎沒建設，眾所期待包括國道三號連絡西濱系統，因匝道塞車很厲害，鄉親期盼三環三線高架快速系統趕快發展起來。另海線鐵路雙軌高架化比山線還早喊，但海線還沒有下文。他建議應從國一高速公路應施作高架到員林，紓解大台中國道塞車問題。但在地立委沒有推動，十幾年來沒進展。