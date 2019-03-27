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韓國瑜會廈門台商 被萌小孩獻花逗樂了

2019-03-27 14:47聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

高雄市長韓國瑜今日上午11時赴廈門台商協會參加座談，廈門官方相當重視，一早就派了大批公安與便衣到現場戒備，所有進出大樓的人員一律管制，相當嚴格，為了歡迎韓國瑜一行的到訪台商協會也特別安排2位台商的子女到場獻花，萌小孩現身獻花，讓韓國瑜與妻子李佳芬都相當開心，當場就與小朋友溫馨合影。

韓國瑜一行今天上午的行程全都不開放，包括到南普陀寺參觀與廈門大學台灣研究院座談等，大約11點左右，韓國瑜一行抵達廈門市台商會，只有23名台商幹部獲邀參加這場座談，且進出還要查驗台胞證才能放行，此外，公安部門一早也出動2隻警犬，到現場周遭仔細檢查是否有任何爆裂物，維安做到滴水不漏。

與會的台商規定在10點半左右就訂位，台商協會會長吳家瑩在接近11點左右也到門口迎接韓國瑜一行，當韓國瑜夫妻看到2位萌小孩在門口獻花迎接，也相當開心，連忙把孩子抱起來合影。有台商到場不得其門而入，但也表示，從電視上看到韓市長就相當崇拜，就算無法合影，也要到場跟他揮揮手。

與會台商表示，這場座談時間非常短，前後只有30分鐘，又要交換禮物，又要介紹與會人員與合影，所談的不多；會中廈門銀行的高階幹部也是台籍人士，就表示，廈銀已經連續3年到金門辦馬拉松，希望下次也可以把活動移到高雄舉辦；此外，還有人提及，高雄港以前的貨運吞吐量是國際數一數二的，但如今卻被廈門港追過去，希望韓市長多加油，早日促成 高雄成為「自由經濟貿易特區」 。

另外，其他談論的議題還有廈門、高雄的兩市城市交流、台灣青年的創業就業問題，以及商業貿易的進一步合作等；台商們說，比較期待晚上跟韓市長的晚宴，應該會有比較多的時間交流。

高雄市長韓國瑜結束了與廈門市台商協會座談後，還特別趨前向記者致意。記者蔡家蓁／攝...
高雄市長韓國瑜結束了與廈門市台商協會座談後，還特別趨前向記者致意。記者蔡家蓁／攝影
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高雄市長韓國瑜與廈門市台商協會座談，台商都相當支持肯定韓市長。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜與廈門市台商協會座談，台商都相當支持肯定韓市長。圖／高雄市政府提供
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高雄市長韓國瑜今日赴廈門市台商協會參加座談，台商安排小朋友獻花，逗樂了韓國瑜與李...
高雄市長韓國瑜今日赴廈門市台商協會參加座談，台商安排小朋友獻花，逗樂了韓國瑜與李佳芬。圖／高雄市政府提供
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