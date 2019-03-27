影／「噤聲的日常」開展 李孟諺：言論自由是共識

2019-03-27 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「噤聲的日常」行動展覽首度移師到國定古蹟台南地方法院開展，行政院秘書長李孟諺致詞說，國中時家裡頭有美麗島雜誌等違禁品，但鎖在抽屜內，避免小孩子接觸而惹禍；現在不分黨派、年紀、職業，言論自由是唯一的共識，仍有很多外來勢力透過言論自由、假消息，腐蝕民主自由、言論自由基礎，需要大家努力共同維護。

國家人權博物館「噤聲的日常」行動展覽，今天首度移師國定古蹟台南地院開展，展期至4月21日止，現場展示戒嚴時期的禁歌、禁書，並清楚說明當時踩到政府紅線的原因，讓中南部的民眾有機會就近觀展，帶大家回顧往昔，置身於言論被箝制的戒嚴體制下生活情形，也讓觀展者更能體會到今日的自由的珍貴。

李孟諺表示，言論自由是前人犧牲，前仆後繼，流血流汗，努力爭取而來的，不是天下掉下來的；如今很多外來的勢力，透過言論自由、假消息，腐蝕民主自由、言論自由的基礎，面對不同世代、不同的挑戰，需要要大家一起來維護，讓我們的下一代繼續活在言論自由環境底下。

內政部次長陳宗彥說，現在歐美，甚至亞洲先進國家也是一樣，言論自由這個價值不斷受到衝擊，現在透過假訊息，也以言論自由的名義，不斷來衝撞，這個價值是不容用任何形式作打擊，我們更需要珍惜言論自由得來不易，更要拒絕破壞這價值的體系及體質。