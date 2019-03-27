戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



行政院前院長賴清德即將出版新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」，記錄賴第二任台南市長的政績及擔任行政院長約500天的作為，預計29日起舉行多場新書發表會，據蘋果日報提前透露新書內容，賴清德在書中提到，蔡英文曾承諾他會處理陳水扁特赦的問題，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。

賴清德的新書內容記錄賴清德2017年到2019年擔任閣揆約500天的作為，以及2014年到2017年擔任第二任台南市長任內的建樹，並特別交代賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折；面對「議長黑金」，遵守法令、不進議會的堅持；以及台南鐵路地下化推動的始末。

據蘋果日報報導，賴清德在2017年6月接獲當時行政院長林全邀請見面，林全表示已決定要離開行政院長的職位，希望賴清德接下重擔，賴並沒有答應；同年7月林全再次約見面，林全坦言自己並不是民進黨員，現在執政已出現困境，民進黨員應該要站出來。這席話讓賴陷入長考。

為挽救執政困局，幾番思量後，賴清德決定接下重擔。發布任命前，賴清德進總統府和蔡英文總統見面，他提出四個問題，包括再修勞基法，蔡表示同意；他主張台灣獨立，蔡回應，他可以在立法院維持一貫的說法。