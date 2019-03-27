中央將嚴格規定縣市長赴港澳 饒慶鈴：民主倒退

相關新聞
韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息2019-03-27 12:53
港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」2019-03-27 12:25
對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會2019-03-27 09:52
韓國瑜會廈門台商 被萌小孩獻花逗樂了2019-03-27 14:47
不選2020？韓國瑜妙回：別急！老鼠偷拖鞋 大的在後頭2019-03-27 14:39
韓國瑜訪中聯辦 陳明通：政治扣分 無法正面看待2019-03-27 14:36
舉例盧秀燕沒進中聯辦 陳明通：韓國瑜政治判斷有問題2019-03-27 14:23
批陳明通和港官員見面也未公開 蔣萬安：有嘴說別人2019-03-27 13:50
陸委會要訂韓國瑜條款 黃偉哲：外交國防予以尊重2019-03-27 13:40
韓國瑜會見中聯辦 國安局說：沒違法但可能掉統戰陷阱2019-03-27 12:09
陸委會將設韓國瑜條款 林明溱：中央怎麼扯後腿？2019-03-27 11:43
陳明通：我無法正面看待 韓國瑜一腳踏進中聯辦2019-03-27 11:36
影／韓國瑜參觀廈門大學 校長說欠韓總一碗滷肉飯2019-03-27 11:28
韓國瑜進中聯辦 國台辦稱「正常待客之道」2019-03-27 11:21
國安局長彭勝竹表示中聯辦是香港的地下政府2019-03-27 11:12
陳明通：是要對韓國瑜的政治動作請他說明2019-03-27 11:08
兩岸簽協議需經過公投 陳明通：建立高門檻監督機制2019-03-27 11:08
廈大收集韓國瑜競選文宣 校長笑說：只差一碗滷肉飯2019-03-27 11:05
影／韓國瑜參觀南普陀寺 民眾高喊「兩岸一家親」2019-03-27 10:56
陸委會要訂韓國瑜條款 柯Ｐ：要管理可以，但別管太多2019-03-27 10:53
韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊2019-03-27 10:49
陳明通：肯定韓國瑜水果賣得不錯 進中聯辦就扣分2019-03-27 10:32
孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉2019-03-27 10:26
陸委會擬推韓國瑜條款 侯友宜：不要畫地自限2019-03-27 10:21
陸委會設「韓國瑜條款」 盧秀燕：會有「寒蟬效應」2019-03-27 10:19
韓國瑜登陸 陸學者：高雄將成兩岸交流領頭羊2019-03-27 09:56
對韓國瑜開罰？陳明通：要看是否有政治性合作行為2019-03-27 09:46
陸學者：綠營攻擊韓國瑜是得了紅眼病2019-03-27 09:43
韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍2019-03-27 06:37
直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗2019-03-27 00:42
修法堵韓？蔡總統：有責任護主權2019-03-27 00:34
韓國瑜：拚訂單卻要罰我 腦袋壞了2019-03-27 00:29
陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理2019-03-27 00:05
縣市首長赴港澳無限制 陸委會研擬修法管理2019-03-26 22:11
新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心2019-03-26 21:52
大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權2019-03-26 21:39
陸供應商年年契作採購金鑽鳳梨 吳芳銘臉書分享好消息2019-03-26 21:25
「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎2019-03-26 19:56
對韓國瑜開罰 高思博：陸委會淪落為綠朝錦衣衛2019-03-26 19:36
熱門文章
真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！2019-03-27 10:18
立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖2019-03-26 15:57
陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告2019-03-26 15:14
徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化2019-03-26 19:34
甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣2019-03-27 02:50
民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點2019-03-27 10:42
【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？2019-03-26 18:19
「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎2019-03-26 19:56
港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」2019-03-27 12:25
孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉2019-03-27 10:26
大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權2019-03-26 21:39
韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關2019-03-26 17:40
回應外交「撒錢」 蔡英文：台灣有責任照顧其他國家2019-03-26 15:49
挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統2019-03-27 11:03
陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理2019-03-27 00:05
韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字2019-03-27 11:04
新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心2019-03-26 21:52
陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」2019-03-26 15:10
獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息2019-03-26 18:48
郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統2019-03-27 09:00
再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變2019-03-27 10:06
朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召2019-03-27 00:37
直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗2019-03-27 00:42
韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告2019-03-26 19:31
2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡2019-03-26 18:30
朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的2019-03-27 08:59
【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？2019-03-27 09:15
對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會2019-03-27 09:52
敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」2019-03-27 00:50
影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾2019-03-26 17:35
謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責2019-03-26 20:51
農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲2019-03-26 15:56
韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊2019-03-27 10:49
韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息2019-03-27 12:53
柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」2019-03-26 18:26
韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍2019-03-27 06:37
王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜2019-03-27 09:56
韓國瑜出訪所獲訂單 港媒：中共安排送禮2019-03-27 12:13
韓國瑜訪中簽訂單 學者憂統戰農民盼別被剝削2019-03-26 16:40
陸委會要訂韓國瑜條款 柯Ｐ：要管理可以，但別管太多2019-03-27 10:53
留言