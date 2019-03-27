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中央將嚴格規定縣市長赴港澳 饒慶鈴：民主倒退

2019-03-27 14:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

陸委會擬修改港澳關係條例增訂「韓國瑜條款」規範台灣地方縣市首長及政務人員赴港澳的申請流程與行為，台東縣長饒慶鈴表示，陸委會作法不僅違反地方自治精神，更是民主退倒。

饒慶鈴指出，國內縣市長赴大陸或港澳地區參訪，向來都是報備制，這是基於中央與地方分權，中央尊重地方自治精神，如果陸委會一旦修改成核准制，縣市長事前要提出申請並呈報參訪計畫、行程， 見什麼人等，且必須陸委會核准後，才能成行，陸委會真要這麼做，不僅是違反地方自治精神，也是國家的民主發展，退到回到過去威權與中央集權時代。

陸委會擬修改港澳關係條例規範台灣地方縣市首長及政務人員赴港澳的申請流程與行為，台...
陸委會擬修改港澳關係條例規範台灣地方縣市首長及政務人員赴港澳的申請流程與行為，台東縣長饒慶鈴表示，這不僅違反地方自治精神，更是民主退倒。記者羅紹平／攝影
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陸委會饒慶鈴韓國瑜

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