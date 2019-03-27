徵召韓國瑜初選 吳敦義：會實地了韓國瑜的意願

2019-03-27 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨吳敦義今天下午主持立法院黨團第九屆第七會期黨團幹部佈達授證典禮。圖／國民黨提供 分享 facebook

國民黨主席吳敦義提出用「徵召領表」方式讓高雄市長韓國瑜被動加入總統初選，新北市前市長朱立倫則建議吳敦義親自與韓面談徵召。吳敦義今天表示，他會在適當的時間採取應有的步驟，韓國瑜是否有意願，尚未當面談過，這是他必須實地了解的。

針對朱立倫認為，若黨要徵召就直接徵召，不必辦初選，吳敦義強調，「不是徵召就不用初選，」因為徵召有各種狀態。

吳敦義說，最不可能採取的狀態就是7月黨代表大會上認可原本提名的人後，再顛覆掉，這個不妥；另一個時段，是當已經登記初選的人，完成民調和黨員投票作業，只是還沒有經全代會做最後的認可，在初選以後、全代會以前徵召另一個人選，這恐怕也會引起參與初選同志的不平。

吳敦義表示，比較合適的腹案應該是以特邀或徵召的方式，化主動為被動，在初選啟動前，就用徵召的方式讓他來共同參與初選的過程，這是比較合常理的狀態。媒體追問，是否會趕在清明連假前或是韓國瑜訪美前，吳敦義說，會選擇適當時間。

針對韓國瑜此次出訪中國遭到民進黨政府的強烈批判，吳敦義認為，過去時任地方首長的賴清德、陳菊、陳水扁也都去過，兩岸的交流很自然，不必做各種干預，太過不合情理的批評都大可不必，有人願意推銷香蕉、農漁產品，取得訂單造福國人，應該鼓勵才是，不可能賣水果會去賣國，執政黨要本著良心和公益，才不會引起批評。