徵召韓國瑜初選 吳敦義：會實地了韓國瑜的意願
國民黨主席吳敦義提出用「徵召領表」方式讓高雄市長韓國瑜被動加入總統初選，新北市前市長朱立倫則建議吳敦義親自與韓面談徵召。吳敦義今天表示，他會在適當的時間採取應有的步驟，韓國瑜是否有意願，尚未當面談過，這是他必須實地了解的。
針對朱立倫認為，若黨要徵召就直接徵召，不必辦初選，吳敦義強調，「不是徵召就不用初選，」因為徵召有各種狀態。
吳敦義說，最不可能採取的狀態就是7月黨代表大會上認可原本提名的人後，再顛覆掉，這個不妥；另一個時段，是當已經登記初選的人，完成民調和黨員投票作業，只是還沒有經全代會做最後的認可，在初選以後、全代會以前徵召另一個人選，這恐怕也會引起參與初選同志的不平。
吳敦義表示，比較合適的腹案應該是以特邀或徵召的方式，化主動為被動，在初選啟動前，就用徵召的方式讓他來共同參與初選的過程，這是比較合常理的狀態。媒體追問，是否會趕在清明連假前或是韓國瑜訪美前，吳敦義說，會選擇適當時間。
針對韓國瑜此次出訪中國遭到民進黨政府的強烈批判，吳敦義認為，過去時任地方首長的賴清德、陳菊、陳水扁也都去過，兩岸的交流很自然，不必做各種干預，太過不合情理的批評都大可不必，有人願意推銷香蕉、農漁產品，取得訂單造福國人，應該鼓勵才是，不可能賣水果會去賣國，執政黨要本著良心和公益，才不會引起批評。
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