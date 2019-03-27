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打擊假新聞 徐國勇：會比照法國由法院認定

2019-03-27 12:05聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

內政部長徐國勇上午南下台南參加言論自由日活動時表示，目前言論自由面臨重大的挑戰就是假新聞，包括法、德及日本等都已經訂定相關的法令加以管制，台灣也會很快的修法。

徐國勇接受媒體訪問時表示，目前有關災害防救法修法的部分已經送立法院審查，而選罷法的部分則將等行政院會通過之後，再送立法院，其精神是跟法國的一樣，假新聞的認定是交由法院來負責，而不是行政機關，免除行政機關箝制新聞自由的疑慮。

徐國勇上午南下成功大學參加內政部主辦的，言論自由相關研討會， 而這項活動是內政部針對4月7號言論自由日，舉辦一系列紀念活動當中的一部分。

徐國勇在致詞時表示，言論自由得來不易，但是目前大量的假新聞卻侵蝕民主根基，法國最近已經訂定針對假新聞的相關法令，還送憲法法庭來做是否有違憲的審查，結果是沒有違憲的，訂法後在48小時內法院必須要針對假新聞進行認定，並要求下架，特別是在選舉的前三個月內。

內政部之前通過修正《社會秩序維護法》部分條文及《災害防救法》第四十一條草案，除對假消息和假新聞明確定義，並加重罰則。

社維法部分，針對意圖散布傳播明知為不實之事，使公眾產生畏懼或恐慌者，將處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰；災害防救法部分，若散布有關災害的不實資訊致人員傷亡者，最高可處無期徒刑。

此外，為防範境外勢力介入選舉，內政部也通過修正《總統副總統選舉罷免法》部分條文草案，規範大眾傳播媒體平台，只要與選舉有關的競選或罷免廣告，我國媒體不得接受境外，包含中國大陸、港、澳等地區人士或團體委託刊播，違者最高可處一千萬元罰鍰。立法院如能修法，最快2020年的總統選舉就能適用。

內政部長徐國勇上午南下成功大學參加言論自由日紀念活動。記者修瑞瑩/攝影
內政部長徐國勇上午南下成功大學參加言論自由日紀念活動。記者修瑞瑩/攝影
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內政部長徐國勇上午南下成功大學參加言論自由日紀念活動。記者修瑞瑩/攝影
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假新聞內政部

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