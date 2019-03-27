贏初選恐害蔡英文成跛腳總統？ 賴清德：尊重總統職權

2019-03-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院前院長賴清德挑戰蔡英文總統的連任路，外界憂心若是初選勝出恐導致蔡英文成跛腳總統。對此，賴清德今透過臉書表示，若有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中。

針對憲政空窗期的問題，賴清德以「相信民主、建立典範」為題指出，若認真思考就會知道，大家多慮了，因台灣民選首長，包括總統、縣市長及鄉鎮市長，法律規定連選得連任一次，即便連任，都會經歷卸任前的一年時間，這不是特殊時期，而是常態。

賴清德說，若他有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中，在此同時，拋開選舉，執政團隊更能心無旁騖，放手施展，穩健推動政務，做得更好。

賴清德更舉1968年美國詹森總統，沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題，各界要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心，因為初選是誠實的面對政黨困境，透過機制開誠布公闡述理念，讓人民看見希望，如何帶領人民邁向更好的未來，才是最重要的事。