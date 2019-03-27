親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

主播吳宇舒婚姻有危機？ 老公遭爆吃窩邊草

贏初選恐害蔡英文成跛腳總統？ 賴清德：尊重總統職權

2019-03-27 12:01聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院前院長賴清德挑戰蔡英文總統的連任路，外界憂心若是初選勝出恐導致蔡英文成跛腳總統。對此，賴清德今透過臉書表示，若有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中。

針對憲政空窗期的問題，賴清德以「相信民主、建立典範」為題指出，若認真思考就會知道，大家多慮了，因台灣民選首長，包括總統、縣市長及鄉鎮市長，法律規定連選得連任一次，即便連任，都會經歷卸任前的一年時間，這不是特殊時期，而是常態。

賴清德說，若他有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中，在此同時，拋開選舉，執政團隊更能心無旁騖，放手施展，穩健推動政務，做得更好。

賴清德更舉1968年美國詹森總統，沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題，各界要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心，因為初選是誠實的面對政黨困境，透過機制開誠布公闡述理念，讓人民看見希望，如何帶領人民邁向更好的未來，才是最重要的事。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏今也說，賴清德不會害蔡英文成為跛腳總統，一定會十分尊重總統職權，因為賴清德確定登記參選之前曾致電給他，當時賴清德除了報告參與初選決定，還請託他不要批評蔡英文。

行政院前院長賴清德將挑戰蔡英文總統的連任之路。本報資料照片
行政院前院長賴清德將挑戰蔡英文總統的連任之路。本報資料照片
分享
台灣制憲基金會董事長辜寬敏。記者賴于榛／攝
台灣制憲基金會董事長辜寬敏。記者賴于榛／攝
分享

賴清德蔡英文行政院

相關新聞

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

訪美前拜會妙天談選舉合作？ 柯文哲：聊天歸聊天

2019-03-27 10:44

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

【即時短評】初選若敗 蔡英文下半年訪美將成畢業旅行

2019-03-27 11:36

總統大選 台南爭取七連霸立委立「英德合作」看板

2019-03-27 11:31

藍主委籲黨中央徵召出征艱困選區 吳志揚：很難的抉擇

2019-03-27 11:29

與馬英九談了70分鐘 王金平：聊整個地球的事

2019-03-27 11:21

挺韓國瑜選總統！北市三議員15天內拚連署800名黨代表

2019-03-27 11:10

王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜

2019-03-27 09:56

退休藥商三度想參選總統 義賣紀念車籌千萬保證金

2019-03-27 09:39

反對徵召領表 朱立倫：將讓綠見縫插針

2019-03-27 09:33

韓國瑜會國台辦主任 柯文哲：我去上海也見過張志軍

2019-03-27 00:54

朱立倫直球對決 逼吳意在逼韓

2019-03-27 00:44

「尊重朱的看法」 敏感時刻 吳敦義與大老餐敘

2019-03-27 00:41

王金平：長者不仁… 周錫瑋：惡言傷人

2019-03-27 00:25

朱立倫：和平宣言非賣台 勿逢中必反

2019-03-26 22:14

影／國民黨徵召2020選總統 韓國瑜：現在不在考量之內

2019-03-26 21:35

國民黨初選 侯友宜：遊戲規則趕快做不要拖

2019-03-26 19:47

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

影／不讓韓兩岸搶鋒頭 朱邀習簽和平宣言 柯再辦雙城

2019-03-26 15:36

賴清德出新書 蔡英文：如果我不買書店也會送我

2019-03-26 15:23

金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58

民進黨初選 鄭文燦：蔡賴配是方案之一非唯一

2019-03-26 14:51

柯文哲：我差不多被邊緣化了

2019-03-26 14:16

民進黨初選 蔡、賴本周短兵相接

2019-03-26 14:14

韓太太補選高雄市長？王金平：黨要深思「家天下」質疑

2019-03-26 14:13

朱立倫：韓若願徵召 就沒初選問題

2019-03-26 14:11

總統提名內鬨 國民黨：吳敦義未力拱特定人選

2019-03-26 13:27

王金平「長者無仁」說 周錫瑋批：看不起這種惡言

2019-03-26 13:04

影／朱立倫：別再透過媒體 吳敦義應直接跟韓國瑜談

2019-03-26 12:30

朱立倫建議吳敦義 面對面跟韓國瑜談徵召

2019-03-26 12:07

龍介供乎你聽／藍勸進韓綠勸退賴 兩黨初選各自表述

2019-03-26 11:57

坦承總統大選被邊緣化 柯文哲：深呼吸放輕鬆

2019-03-26 11:09
看更多

熱門文章

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

2019-03-26 15:57

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

王金平「長者無仁」說 周錫瑋批：看不起這種惡言

2019-03-26 13:04

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

扁要公投關馬 周錫瑋嗆：2個月後見真章，敢嗎？

2019-03-26 12:12

影／韓國瑜搭動車抵達廈門 民眾不滿管制鳴喇叭抗議

2019-03-26 14:18

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40

回應外交「撒錢」 蔡英文：台灣有責任照顧其他國家

2019-03-26 15:49

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

沈富雄：韓國瑜聰明的話 就乖乖出來領表登記

2019-03-26 12:14

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

韓國瑜拚43億訂單 謝龍介：後續ECFA免稅項目會更多

2019-03-26 15:04

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top