陸委會將設韓國瑜條款 林明溱：中央怎麼扯後腿？

2019-03-27 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範縣市首長赴港澳申請流程與行為。南投縣長林明溱正率團在大陸拚農業和觀光，相當錯愕。他說，縣市長為老百姓拚經濟，中央不幫忙反而還扯後腿？實在莫名其妙。

南投縣經貿訪問團20出發，一路拉車從北京、山東、浙江洽談農業、觀光和文化交流，昨天下午到最後一站浙江台州市的大麥嶼港。與濟南茶葉集團簽下4年採購５億元農產品後，之後再與杭州黑熊農業公司簽訂3年2.5億元採購意向書，加上海南海口市貿易商自行來到南投採買，同時簽下2.3億農產品，累計大陸採購金額已逾10億元。

林明溱說，大陸是台灣農產重要的市場，以台州市來說人口超過600萬，是南投縣農產最快捷的管道，如果能夠提供關稅優惠的口岸，南投農產第一天裝箱，第二天就能到大麥嶼港，能保持生鮮水果最佳狀態，對南投農產外銷幫助很大。

因此，這次訪問團從拜訪大陸國台辦主任劉結一，一路南下參訪山東、浙江就是希望爭取對岸協助，打開農產銷售通路和觀光市場。這樣南投農產在盛產期就有新的外銷出路，不怕滯銷價格低落，甚至還可賣到更好的價格，就不就是老百姓的希望。