【即時短評】初選若敗 蔡英文下半年訪美將成畢業旅行

2019-03-27 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文出訪完三友邦，回程過境夏威夷，將透過視訊參與華府智庫研討會。綜觀整體參訪行程，雖略有新意，但談不上「突破」。明年一月將進行總統大選，蔡英文下半年出訪，能否訪美或在過境外交上有重大進展，才是重點。不過面對賴清德強勢挑戰，蔡英文若無法勝出，即使訪美，也成了「畢業旅行」。

「海洋民主之旅」進入尾聲，外界將焦點轉移至過境夏威夷，這次過境，蔡英文將透過視訊在華府智庫「傳統基金會」研討座談會致詞，主題是「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」。蔡英文也將與基金會創辦人佛訥、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納等人交換意見。蔡也將參訪隸屬夏威夷民防廳的急難管理署。

蔡政府上任後，外交政策向美傾斜，除響應美國「印太戰略」，也宣稱台美關係是40年來最佳狀態。蔡英文過境夏威夷，與美互動模式新穎，行程有新意，但談不上有特別進展。首先，將與蔡英文互動的官員層級與過去差異不大，其次蔡英文將拜訪的急難管理署雖是政府機構，但屬於夏威夷「州」層級。

過境外交沒有重大進展，原因不難理解，美國對台政策並非單純的美台雙邊關係，而是奠基在美中台三邊關係。即使在美中因貿易戰關係不睦，美方仍會全盤且長遠性的考量三邊關係，不至於冒進。若要說美國對台政策短期內會改弦易轍，是過度天真。