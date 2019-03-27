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國安局長彭勝竹表示中聯辦是香港的地下政府

2019-03-27 11:12聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢，彭勝竹表示韓國瑜在港澳簽約的廠商，背後有中資、中聯辦所控制，中聯辦是在香港的組織，直屬國務院的，並由大陸中央直接領導的，等於是香港的地下政府。

對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀...
對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢，彭勝竹表示韓國瑜在港澳簽約的廠商，背後有中資、中聯辦所控制，中聯辦是在香港的組織，直屬國務院的，並由大陸中央直接領導的，等於是香港的地下政府。記者曾吉松／攝影
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對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀...
對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢，彭勝竹表示韓國瑜在港澳簽約的廠商，背後有中資、中聯辦所控制，中聯辦是在香港的組織，直屬國務院的，並由大陸中央直接領導的，等於是香港的地下政府。記者曾吉松／攝影
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對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢，彭勝竹表示韓國瑜在港澳簽約的廠商，背後有中資、中聯辦所控制，中聯辦是在香港的組織，直屬國務院的，並由大陸中央直接領導的，等於是香港的地下政府。記者曾吉松／攝影
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對於高雄市長韓國瑜赴中國港、澳地區與港澳許多企業簽約，立法院外交國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢，彭勝竹表示韓國瑜在港澳簽約的廠商，背後有中資、中聯辦所控制，中聯辦是在香港的組織，直屬國務院的，並由大陸中央直接領導的，等於是香港的地下政府。記者曾吉松／攝影
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