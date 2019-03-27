坦言被藍綠邊緣化 柯文哲：認真做事就好了

2019-03-27 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



對於自己被藍綠邊緣化，台北市長柯文哲表示，認真做事就好了，有時候新聞是額外的，本質要做好，還是那樣子，我們還是認真做事，也不是整天都在當網紅啊。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

距離2020總統大選僅剩10個月左右，隨著藍綠黨內初選熱度升高，原本被外界視為熱門人選之一的無黨籍台北市長柯文哲昨受訪時，首度坦言自己差不多被邊緣化。至於是否有想透過什麼方式「扳回一城」？

柯文哲今受訪時表示，不用啦，認真做事就好了，有時候新聞是額外的，本質要做好，還是那樣子，我們還是認真做事，也不是整天都在當網紅啊。

此外，對於選不選2020的話題，柯文哲之前曾說過「六月再問我」，如今是否有可能提前，或是延後到雙城論壇後再宣布參選？

柯文哲說奇怪，「每個人都在逼我」，「為什麼每天都在問我要不要選總統」，怎麼會這樣子。