「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

高雄市長韓國瑜仍未結束港澳行，「一邊一國連線」高市議員陳致中、陳慧文、鄭孟洳、台南市議員李啟維、前高市議員蕭永達今天上午到高雄高分院按鈴遞狀，控告韓國瑜涉犯外患罪「意圖使中華民國領域屬於他國」，陳致中痛批韓賣台，「把台灣領域雙手奉送北京」。

高市府新聞局回應，韓市長港澳深廈此行完全是經濟文化合作交流，舆議員所指控罪名完全八竿子打不著，牽強附會，只為政治意識型態入罪，當然與事實不符。

今天陳致中準備刑事告發狀，告發人包括陳等共5人，到高雄高分檢門口按鈴申告，並入內遞狀完成提告，高雄高分檢僅表示「會依法辦理」。

陳致中說，3月22日韓國瑜與中聯辦主任密會，但中聯辦是北京派駐在香港、實質統治香港的單位，基礎就是一國兩制，連香港特首都避免跟中聯辦官員接觸，韓市長偷偷摸摸，被抓到才承認，韓走進中聯辦那一刻就等於默認、接受一國兩制，讓台灣變中國一部分。

陳致中強調，3月25日韓市長繼續在深圳與國台辦主任劉結一會面，劉結一以「習五條」倡議堅持一個中國原則來實現統一目標，制度性安排一國兩制台灣方案，韓國瑜明知卻還說欣然接受九二共識，把台灣領域雙手送給北京。

「不用賣國也可賣農產品！」陳致中批評，連簽得是不是訂單或MOU都還不可得知，且很多廠商背後都是中國官方控制的企業，讓人質疑是政治訂單，韓市長跟國台辦合演一齣一國兩制劇本，「出賣國家主權，拿到50億元訂單，那台灣人民可以接受嗎？」。