陸委會設「韓國瑜條款」 盧秀燕：會有「寒蟬效應」

2019-03-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜港澳行與中聯辦官員及大陸國台辦主任劉結一見面，外傳陸委會指韓的行程恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰。台中市長盧秀燕今天表示，韓市長這次出訪是為了拚經濟，如果民進黨中央自己不會拚經濟，別人在拚經濟時卻特別阻擋；一方便沒能力國際化，可是又不准到大陸拚經濟，台灣就鎖在台灣裡面，斷交的國家愈來愈多，經濟愈來愈壞，難道要束以待斃嗎？

盧秀燕強調，中央應該好好思考怎麼帶領國家往富強的路上走，否則一味限制，卻沒有拿出辦法來，怎麼讓人們過得更好、經濟更好，外交國家愈來愈多，大家反而鎖在台灣裡面，沒能力國際化，又丟掉大陸市場，非常可惜。

至於陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為，會不會覺得綁手綁腳？盧秀燕說，基本上努力的人要得到鼓勵、獎賞，但努力拚經濟的人反而受到處罰，他覺得會有「寒蟬效應」，不利台灣經濟發展，也不利台灣走出去。大陸市場這麼大，如果丟掉大陸市場，又沒有能力進入其他國際市場，台灣要該怎麼辦呢？是不是經濟愈來愈不好？國家環境愈來愈困難？兩岸關係愈來愈緊張？這樣對台灣人民或台灣都不是好的方向。