親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

舉重／安眠藥出事 奧運金牌許淑淨傳涉禁藥

泰國大選啟示錄：當民主選擇了「軍政府」？

陸委會設「韓國瑜條款」 盧秀燕：會有「寒蟬效應」

2019-03-27 10:19聯合報 記者余采瀅╱即時報導

高雄市長韓國瑜港澳行與中聯辦官員及大陸國台辦主任劉結一見面，外傳陸委會指韓的行程恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰。台中市長盧秀燕今天表示，韓市長這次出訪是為了拚經濟，如果民進黨中央自己不會拚經濟，別人在拚經濟時卻特別阻擋；一方便沒能力國際化，可是又不准到大陸拚經濟，台灣就鎖在台灣裡面，斷交的國家愈來愈多，經濟愈來愈壞，難道要束以待斃嗎？

盧秀燕強調，中央應該好好思考怎麼帶領國家往富強的路上走，否則一味限制，卻沒有拿出辦法來，怎麼讓人們過得更好、經濟更好，外交國家愈來愈多，大家反而鎖在台灣裡面，沒能力國際化，又丟掉大陸市場，非常可惜。

至於陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為，會不會覺得綁手綁腳？盧秀燕說，基本上努力的人要得到鼓勵、獎賞，但努力拚經濟的人反而受到處罰，他覺得會有「寒蟬效應」，不利台灣經濟發展，也不利台灣走出去。大陸市場這麼大，如果丟掉大陸市場，又沒有能力進入其他國際市場，台灣要該怎麼辦呢？是不是經濟愈來愈不好？國家環境愈來愈困難？兩岸關係愈來愈緊張？這樣對台灣人民或台灣都不是好的方向。

最近有聲浪力拱高雄市長韓國瑜選總統，並由韓的太太李佳芬選高雄市長，讓國民黨被質疑「家天下」，韓國瑜則強烈反駁是「中傷」。對此，盧秀燕說，韓市長已經否認，也不以為然，韓市長是個有分寸的人，他一個人為國家、為社會、為人民服務已經足夠了，不會有「取代」的觀念，有這樣想法的人可以到此為止，應該想看看台灣要往什麼方向走比較重要。

陸委會將制定「韓國瑜條款」，台中市長盧秀燕(中)覺得會有「寒蟬效應」，不利台灣經...
陸委會將制定「韓國瑜條款」，台中市長盧秀燕(中)覺得會有「寒蟬效應」，不利台灣經濟發展，也不利台灣走出去。記者余采瀅／攝影
分享

經濟韓國瑜盧秀燕

相關新聞

美兩黨參議員提「台灣保證法案」 加強美台關係

2019-03-27 05:22

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

陸委會擬推韓國瑜條款 侯友宜：不要畫地自限

2019-03-27 10:21

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

政院打假訊息 將攜手LINE設澄清專區

2019-03-27 01:10

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

懷疑「黑砂」導致砂石漲不停 建築業呼籲政府掃「黑」

2019-03-26 20:06

副總統盼台商積極回國投資 打造經濟新局

2019-03-26 20:00

陸委會諮委：習五條為擾亂台灣 政府應反宣傳

2019-03-26 19:26

出售房地生變 黨產會：國民黨勿延遲履行黨工權益

2019-03-26 19:25

「中國鮑」襲台 蘇貞昌：若不當傾銷要限制進口

2019-03-26 19:22

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

影／立院三讀通過！酒駕累犯強制加裝酒精鎖

2019-03-26 18:00

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

民進黨立委初選登記 李坤城挑戰林淑芬

2019-03-26 14:31

交通部擬修法 電動自行車改裝提速開鍘

2019-03-26 14:14

水汙法修法 五年見成效

2019-03-26 14:11

「任性一回」 林秀惠中和議員失利今登記選立委

2019-03-26 14:10

百萬美元助馬國婦女創業 蔡總統：盼促性別平等

2019-03-26 13:42

民進黨台中立委初選 張廖萬堅與黃國書完成登記

2019-03-26 13:28

陳其邁：反對一國兩制 絕對不是廢話

2019-03-26 13:16

鄭文燦評韓國瑜出訪 「政治性是高過一切」

2019-03-26 13:16

「砲彈到菜刀、血汗到高粱」 周錫瑋：將提金廈實驗區

2019-03-26 13:13

北市副市長蔡炳坤走馬上任：多傾聽多溝通

2019-03-26 13:12

陳其邁：韓國瑜應講清楚九二共識定義

2019-03-26 13:07

傳總統訪帛花150萬元放煙火 外交部：移花接木

2019-03-26 12:55

韓國瑜自比賣人參果 顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

2019-03-26 12:43

防有心人衝入 總統府後側擬建圍欄可能長這樣

2019-03-26 12:23

沈富雄：韓國瑜聰明的話 就乖乖出來領表登記

2019-03-26 12:14

扁要公投關馬 周錫瑋嗆：2個月後見真章，敢嗎？

2019-03-26 12:12

登記參加初選 王美惠：我不是挑戰李俊俋 是自我挑戰

2019-03-26 12:02

朱立倫籲黨中央 該徵召就徵召 該初選就初選

2019-03-26 11:50

韓國瑜失言 陳芳明：民選市長地位非特首可相提並論

2019-03-26 11:46

林濁水酸韓國瑜：終於實現在中國嗆中華民國的諾言

2019-03-26 11:36
看更多

熱門文章

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

2019-03-26 15:57

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

韓國瑜失言 陳芳明：民選市長地位非特首可相提並論

2019-03-26 11:46

王金平「長者無仁」說 周錫瑋批：看不起這種惡言

2019-03-26 13:04

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

不滿輕軌、氣爆遭抹黑 陳菊今早狀告3名嘴

2019-03-26 11:34

綠黨民調／賴清德獲泛藍過半挺 支持度勝蔡英文11趴

2019-03-26 10:25

扁要公投關馬 周錫瑋嗆：2個月後見真章，敢嗎？

2019-03-26 12:12

韓國瑜賣台？盧秀燕：我好奇賴清德、陳菊登陸說了什麼

2019-03-26 10:43

影／韓國瑜搭動車抵達廈門 民眾不滿管制鳴喇叭抗議

2019-03-26 14:18

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

稱選後半個月就遭抹黑300分鐘 陳菊鐵了心提告媒體人

2019-03-26 11:00

回應外交「撒錢」 蔡英文：台灣有責任照顧其他國家

2019-03-26 15:49

金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

林濁水酸韓國瑜：終於實現在中國嗆中華民國的諾言

2019-03-26 11:36

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

徵召韓國瑜領表、妻子補選市長 王金平：黨會深思熟慮

2019-03-26 10:50

龍介供乎你聽／藍勸進韓綠勸退賴 兩黨初選各自表述

2019-03-26 11:57

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

韓國瑜會劉結一惹議？柯文哲：我也見過張志軍啊

2019-03-26 11:06

影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

沈富雄：韓國瑜聰明的話 就乖乖出來領表登記

2019-03-26 12:14

韓國瑜被指賣台 謝龍介：簽長期訂單民進黨想救也救不了

2019-03-26 10:32

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

韓國瑜拚43億訂單 謝龍介：後續ECFA免稅項目會更多

2019-03-26 15:04

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top