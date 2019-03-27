親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

鬼影行動？ 北韓駐西班牙大使館遭「突襲」懸案

藍7縣市聯合治理 未納綠縣市有內情

2019-03-27 13:19台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

洪榮章指藍綠縣市首長因在兩岸意識不同，恐難以共同聯合爭取與對岸的經濟合作。（ph...
洪榮章指藍綠縣市首長因在兩岸意識不同，恐難以共同聯合爭取與對岸的經濟合作。（photo by劉東皋／台灣醒報）
分享

林佳龍時代相當受重視的跨區域治理機制，到盧秀燕時代，將採取擴大縣市參與的方式，以「團結力量大」的方式，結合中、 彰、投、苗，以及雲林縣、嘉義市、新竹縣等，除了跨縣市的互助合作之外，並聯合地方縣市力量，共同向中央爭取地方建設，也將以結盟方式，拓展拼經濟效應。不過，七縣市全屬藍營執政，顯然有蹊蹺。

林佳龍自詡領頭羊

林佳龍於2014年底上台後，2015年1月就積極推動中彰投跨區域治理機制，當時號稱台中市將成為「領頭羊」，帶領中部整體區域的均衡發展與提升。2016年，更納入苗栗縣，以中彰投苗區域治理平台推動跨區合作。這一跨區域合作平台，早在胡志強時代即已開始，林佳龍則擴大推動，也獲有一定成效。

由於直轄市資源較多、直轄市長又可前往參加行政院會，透過台中市的與會，可以將地方訴求直接向中央反映，如台中捷運是否延伸至彰化南投、中台灣休閒產業的推展、農特產共同行銷、甚至包括颱風天要不要休假，都以台中為中心，向中央爭取或採一致步調。

台中市研考會主委曾能汀指出，早在胡志強時代，中彰投即有此一固定的合作平台，對於跨縣市的道路、交通、農特產行銷等，即常態性透過此一合作平台，共同討論與協調，獲有一定成效。林佳龍上台後，續將苗栗縣納入。那時台中市與彰化縣是民進黨執政，南投縣與苗栗縣則是國民黨執政，剛好二比二。

平台功能範圍廣

包括中台灣農業博覽會、台中花博等，即透過區域治理平台相互支持。如台中花博的花卉有多項是向彰化花農採購，縣市觀光產業跨域合作共同舉辦觀光景點、住宿、伴手禮等行銷活動，共同拓展農產品海外市場等。此外，空污防治、聯合打詐反毒、高速公路車禍進行跨縣市緊急救援等，都可透過此一平台即時溝通與協助。

盧秀燕上台後，3月初整合了中部七縣市召開第一次幕僚會議，這七縣市卻都是國民黨的執政縣市，而嘉義縣、新竹市等民進黨執政縣市，未被納入區域治理平台。讓人不免聯想，藍營縣市長是否想以「地方包圍中央」、或以「團結地方」力抗中央或力爭中央建設預算的味道？

「團結不是為了向中央施壓」，彰化縣副縣長洪榮章直接以「意識形態的差異」，說明中部治理平台為何未納入綠營縣市的原因。他表示，中部區域治理與合作，有很大的功能在於爭取陸客來台觀光消費、及將農特產行銷到大陸，以整合力量拼經濟。

未納綠縣市有原因

但綠營縣市長受到中央既有政策與其對中方的「意識形態」，一方面綠營縣市長會難有作為，另一方面中國也可能不同意與其在經濟上共同合作。洪榮章抱怨，雖然民進黨執政中央宣稱「建設不分藍綠」，但實際上在九合一選舉過後，包括台中、彰化的一些重要交通建設，如彰化市的鐵路高架化，被中央要求「重新檢討後再行報院」，等於是變相退回原案。

如今，中彰投苗等縣市是由國民黨執政，中央則是民進黨執政，中央政府不見得會像支持林佳龍那樣支持現有的中部區域治理平台；洪榮章只期望「建設不分藍綠」不要只是口號；原訂的地方建設不要扯後腿就好。地方縣市首長向中央反映，即使聲音浩大，若不同黨派，常也無濟於事；反而借助藍營立法委員的溝通協調更有效。

【更多精采內容，詳見

林佳龍民進黨台中市

相關新聞

坦言被藍綠邊緣化 柯文哲：認真做事就好了

2019-03-27 10:45

美兩黨參議員提「台灣保證法案」 加強美台關係

2019-03-27 05:22

小黃運將犯重罪 12年內未再犯可重新執業

2019-03-27 13:20

影/ 內政部成大辦言論自由研討 學生現場舉牌表達訴求

2019-03-27 12:26

打擊假新聞 徐國勇：會比照法國由法院認定

2019-03-27 12:05

影／民間愛國團體將辦「蔣公，我們懷念您！」紀念大會

2019-03-27 11:26

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

政院打假訊息 將攜手LINE設澄清專區

2019-03-27 01:10

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

懷疑「黑砂」導致砂石漲不停 建築業呼籲政府掃「黑」

2019-03-26 20:06

副總統盼台商積極回國投資 打造經濟新局

2019-03-26 20:00

陸委會諮委：習五條為擾亂台灣 政府應反宣傳

2019-03-26 19:26

出售房地生變 黨產會：國民黨勿延遲履行黨工權益

2019-03-26 19:25

「中國鮑」襲台 蘇貞昌：若不當傾銷要限制進口

2019-03-26 19:22

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

影／立院三讀通過！酒駕累犯強制加裝酒精鎖

2019-03-26 18:00

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

民進黨立委初選登記 李坤城挑戰林淑芬

2019-03-26 14:31

交通部擬修法 電動自行車改裝提速開鍘

2019-03-26 14:14

水汙法修法 五年見成效

2019-03-26 14:11

「任性一回」 林秀惠中和議員失利今登記選立委

2019-03-26 14:10

百萬美元助馬國婦女創業 蔡總統：盼促性別平等

2019-03-26 13:42

民進黨台中立委初選 張廖萬堅與黃國書完成登記

2019-03-26 13:28

陳其邁：反對一國兩制 絕對不是廢話

2019-03-26 13:16

鄭文燦評韓國瑜出訪 「政治性是高過一切」

2019-03-26 13:16

「砲彈到菜刀、血汗到高粱」 周錫瑋：將提金廈實驗區

2019-03-26 13:13

北市副市長蔡炳坤走馬上任：多傾聽多溝通

2019-03-26 13:12

陳其邁：韓國瑜應講清楚九二共識定義

2019-03-26 13:07

傳總統訪帛花150萬元放煙火 外交部：移花接木

2019-03-26 12:55

韓國瑜自比賣人參果 顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

2019-03-26 12:43

防有心人衝入 總統府後側擬建圍欄可能長這樣

2019-03-26 12:23

沈富雄：韓國瑜聰明的話 就乖乖出來領表登記

2019-03-26 12:14

扁要公投關馬 周錫瑋嗆：2個月後見真章，敢嗎？

2019-03-26 12:12

登記參加初選 王美惠：我不是挑戰李俊俋 是自我挑戰

2019-03-26 12:02
看更多

熱門文章

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

2019-03-26 15:57

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

影／韓國瑜搭動車抵達廈門 民眾不滿管制鳴喇叭抗議

2019-03-26 14:18

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40

回應外交「撒錢」 蔡英文：台灣有責任照顧其他國家

2019-03-26 15:49

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

韓國瑜拚43億訂單 謝龍介：後續ECFA免稅項目會更多

2019-03-26 15:04

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊

2019-03-27 10:49

韓國瑜訪陸最後一站 抵廈門拚經濟數字往上推升

2019-03-26 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top