藍7縣市聯合治理 未納綠縣市有內情

2019-03-27 13:19 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



洪榮章指藍綠縣市首長因在兩岸意識不同，恐難以共同聯合爭取與對岸的經濟合作。（photo by劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

林佳龍時代相當受重視的跨區域治理機制，到盧秀燕時代，將採取擴大縣市參與的方式，以「團結力量大」的方式，結合中、 彰、投、苗，以及雲林縣、嘉義市、新竹縣等，除了跨縣市的互助合作之外，並聯合地方縣市力量，共同向中央爭取地方建設，也將以結盟方式，拓展拼經濟效應。不過，七縣市全屬藍營執政，顯然有蹊蹺。

林佳龍自詡領頭羊

林佳龍於2014年底上台後，2015年1月就積極推動中彰投跨區域治理機制，當時號稱台中市將成為「領頭羊」，帶領中部整體區域的均衡發展與提升。2016年，更納入苗栗縣，以中彰投苗區域治理平台推動跨區合作。這一跨區域合作平台，早在胡志強時代即已開始，林佳龍則擴大推動，也獲有一定成效。

由於直轄市資源較多、直轄市長又可前往參加行政院會，透過台中市的與會，可以將地方訴求直接向中央反映，如台中捷運是否延伸至彰化南投、中台灣休閒產業的推展、農特產共同行銷、甚至包括颱風天要不要休假，都以台中為中心，向中央爭取或採一致步調。

台中市研考會主委曾能汀指出，早在胡志強時代，中彰投即有此一固定的合作平台，對於跨縣市的道路、交通、農特產行銷等，即常態性透過此一合作平台，共同討論與協調，獲有一定成效。林佳龍上台後，續將苗栗縣納入。那時台中市與彰化縣是民進黨執政，南投縣與苗栗縣則是國民黨執政，剛好二比二。

平台功能範圍廣

包括中台灣農業博覽會、台中花博等，即透過區域治理平台相互支持。如台中花博的花卉有多項是向彰化花農採購，縣市觀光產業跨域合作共同舉辦觀光景點、住宿、伴手禮等行銷活動，共同拓展農產品海外市場等。此外，空污防治、聯合打詐反毒、高速公路車禍進行跨縣市緊急救援等，都可透過此一平台即時溝通與協助。

盧秀燕上台後，3月初整合了中部七縣市召開第一次幕僚會議，這七縣市卻都是國民黨的執政縣市，而嘉義縣、新竹市等民進黨執政縣市，未被納入區域治理平台。讓人不免聯想，藍營縣市長是否想以「地方包圍中央」、或以「團結地方」力抗中央或力爭中央建設預算的味道？

「團結不是為了向中央施壓」，彰化縣副縣長洪榮章直接以「意識形態的差異」，說明中部治理平台為何未納入綠營縣市的原因。他表示，中部區域治理與合作，有很大的功能在於爭取陸客來台觀光消費、及將農特產行銷到大陸，以整合力量拼經濟。

未納綠縣市有原因

但綠營縣市長受到中央既有政策與其對中方的「意識形態」，一方面綠營縣市長會難有作為，另一方面中國也可能不同意與其在經濟上共同合作。洪榮章抱怨，雖然民進黨執政中央宣稱「建設不分藍綠」，但實際上在九合一選舉過後，包括台中、彰化的一些重要交通建設，如彰化市的鐵路高架化，被中央要求「重新檢討後再行報院」，等於是變相退回原案。

如今，中彰投苗等縣市是由國民黨執政，中央則是民進黨執政，中央政府不見得會像支持林佳龍那樣支持現有的中部區域治理平台；洪榮章只期望「建設不分藍綠」不要只是口號；原訂的地方建設不要扯後腿就好。地方縣市首長向中央反映，即使聲音浩大，若不同黨派，常也無濟於事；反而借助藍營立法委員的溝通協調更有效。

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