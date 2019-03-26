高市立委選舉政黨初選 民進黨今4人登記藍先協調

2019-03-26 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立委選舉高雄市民進黨和國民黨都展開初選，民進黨今（26）日有見現任立委趙天麟、賴瑞隆、李昆澤和邱志偉4人登記。國民黨高雄市黨部的初選分階段，第一階段完成第5選區登記，只有現任高雄市議員黃柏霖參選，其他選區因要協調，還未展開登記。

高雄市立委席次目前9席，明年減為8席，被減掉的選區是現任立委管碧玲選區鼓山、鹽埕、旗津、三民西區，其中的鼓山和鹽埕併入第6選區苓雅、新興、前金；旗津併入第8選區前鎮、小港；三民西區與東區合併，另加入苓雅區原台鐵鐵道沿線的8個里為第5選區。

管碧玲今天陪同第6選區趙天麟、第8選區賴瑞隆和第5選區李昆澤登記，這3位立委的選區各合併部分管碧玲原選區。3人感謝管碧玲決定不參選。

李昆澤所屬的第5選區，國民黨已完成初選登記，只有黃柏霖登記，如民進黨也無其他人登記，李、黃將對決。

趙天麟所屬的第6選區，綠營目前沒有其他人要參選。藍營打算參選的人頗多，現任議員黃紹庭、陳美雅、蔡金晏都有規畫，國民黨高雄市黨部為了黨部團結，希望協調一人參選，不要初選，因此這一選區的初選作業尚未展開。

賴瑞隆所屬的第8選區，同為民進黨的高雄市議員鄭光峰已宣布參選，並預定29日（星期五）登記。國民黨在這一選區的參選人未定，地方上有人拱現任議員陳麗娜參選。