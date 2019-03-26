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謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷今日透過臉書的「有問必答」回應他近來被質疑六年前訪問香港一事。謝長廷表示，當時他去是對的也不表示現在去是對的、如果當時去是錯的，現在去也不一定是錯，不須要拿他的例子來證明對或不對。

謝長廷在臉書貼文寫到，最近高雄市長韓國瑜去香港拜訪中聯辦，引發爭議，互相「以是其所非，而非其所是」，6年前他去香港座談演講的事，包括見了誰、跟誰吃飯、有什麼條件等等，都被提出檢驗。謝長廷說，他當時沒有公職，是以台灣維新基金會董事長身分前去，也沒有接受九二共識，民進黨內部有不同意見，包括「平衡交流，萬物並育」的演講在內相關活動，都有語音記錄可稽，所以「有問必答」他不談細節，只就原則做了説明。

謝長廷在影片中表示，六年前我主張平衡交流，自己也去了香港演講、座談，他認為兩岸交流不宜變成國共交流，民進黨與共產黨要多了解、多交流，超越差異，對世界和平做出貢獻。但是現在的時間、空間、環境、人物都不一樣，「當時我去如果是對的，現在去不一定對；當時如果去是錯的，現在去也不一定是錯的」，不須要拿他的例子來證明對或批評不對，每個政治人物對歷史負責、對台灣人民負責、對自己良心負責。

韓國瑜出訪港澳大陸，拜會香港中聯辦，被質疑賣台。國民黨台北市議員游淑慧等人則以謝長廷為例反擊，指謝長廷2013年6月以維新基金會董事長名義赴港，中聯辦親自到機場接機、大陸全國政協副主席設宴款待，謝長廷晚宴中還發表「民共同源」，質疑民共同源是消滅中華民國嗎。

駐日代表謝長廷在臉書回應六年前訪問香港一事。翻攝謝長廷臉書。
駐日代表謝長廷在臉書回應六年前訪問香港一事。翻攝謝長廷臉書。
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謝長廷香港韓國瑜

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