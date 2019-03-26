懷疑「黑砂」導致砂石漲不停 建築業呼籲政府掃「黑」

2019-03-26 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



砂石價格上漲問題方興未艾，傳出5月份還可能再漲，台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長黃啟倫今天表示，坊間不斷有「黑砂」擾亂市場的風聲，因此砂石問題恐怕不只是供需失衡的單純問題，而可能是人為操控的治安問題， 政府務必正視。

台灣省不動產聯合會今午於高雄林皇宮召開會員大會，並邀請立法院長蘇嘉全發表專題演講，會中建築業界關注的仍不脫砂石漲價及房地兩稅合一等問題，其中砂石及混凝土至今價格不見回穩，建築業界趁機會向蘇嘉全請命。

台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長黃啟倫語重心長地說，國內砂石、混凝土漲價問題自去年處理至今，還看不到成效，有建築同業反映，這波異常漲價並不是供需問題，而是治安問題，南部地區一直傳有從非正常管道開採的黑砂釋出，以致擾動市場，因此建議「掃黑」，動用治安力量才能對症下藥。

黃啟倫表示，不動產聯合會屢屢接獲同業反映，市場可能因為「黑砂」的問題而導致、砂石混凝土價格上揚，為此他曾找設於逢甲大學的砂石入、出料監控中心了解，為何主管機關登錄的供需紀錄是平衡、甚至供過於求，砂石價格仍還是漲？初步得出的結論是坊間傳聞的「黑砂」（不經正常進出料管道出貨的盜採黑砂），根本不在監控之內。

黃啟倫表示，建築業據此推論，主管機關所謂的「供需正常」，極可能根本沒有加計到流竄在市面的「黑砂」，一旦黑砂因為某些因素產生斷料或是開採出問題，即會造成供需短差。

不願署名的建築業人士說，市場上的「黑砂」相傳都由黑道或民代把持，去年因為政界大洗牌，致有些砂石場無法繼續經營，才造成黑砂的供需失調。