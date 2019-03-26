獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片 分享 facebook 全力打擊假消息，據悉行政院將與社群通訊軟體LINE合作，計畫在軟體中新增「政院即時澄清專區」，供使用者點選查閱。行政院發言人Kolas Yotaka也證實這項消息，並表示是由行政院主動聯繫，希望雙邊合作，提供行政院一個平台，給大家更活潑、淺白的澄清內容，目前預計三月廿八日舉行記者會，對外公布具體合作細節。

有鑒於假消息經常在社群通訊軟體上流竄，行政院將與LINE合作齊力打擊假消息。據了解，行政院將與LINE共同啟動「數位當責計畫」，具體合作方式，除了LINE將成立「謠言查證」官方網站，也計畫將「政院即時澄清專區」放入分類話題中，並提供權限給政院代表，由政院方面每日自行上傳澄清稿，並同步將澄清稿顯示於官方網站中的「已查核訊息區」，讓使用者可以即時查閱。

其實內政部在去年八月已與LINE合作舉行「二Ｏ一八年LINE資安宣導活動」記者會。Kolas指出，行政院在今年二月初更進一步尋求與LINE合作，打擊假消息。Kolas表示，對於行政院的合作請求，LINE方面非常樂意，認為他們在國內有廣大的使用戶，必須負擔社會責任，他們也非常積極，希望為社會做一點事情。

她表示，這並非LINE要為政府擦脂抹粉，而是如果有訊息需要澄清的時候，LINE會願意協助，讓政府做即時的澄清。Kolas說，合作模式非常簡單，就是希望有任何錯講的資訊，希望可以用更活潑的形式，例如說更淺白的文字、圖片等，讓行政院可以在LINE上面有適時澄清的版面。

而行政院目前計畫在三月廿八日，與LINE台灣董事總經理陳立人共同舉行記者會，由行政院副院長兼行政院資安長陳其邁代表出席。

另外，行政院也正針對假消息第二波修法進行討論。據悉，行政院政委羅秉成也在今天下午繼續開會討論，包括由內政部主管的「總統副總統選舉罷免法」，以及「公職人員選舉罷免法」等修法條文。Kolas表示，行政院對於相關修法仍在討論中，目前還在研議，尚未定案。