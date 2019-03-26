韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜續拚經濟，今天中午抵達廈門，根據ETTODAY 新聞雲報導，繼25日與深圳的海吉星農產物流園的2億人民幣訂單（合新台幣9.2億元），下午再與廈門市簽下9億，賣出1萬5000公噸的農漁產品，此行累積下來的訂單金額已達新台幣53億元，突破原先預估的50億元大關。