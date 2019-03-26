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影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓:民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

高雄市韓國瑜近日出訪港澳及大陸地區銷售農產品，25日並會晤國台辦主任劉結一，但當初行程並沒有這一項，在會面前一天才向陸委會提出行程變動的申請，甚至韓國瑜還在會面中向劉結一表達「強烈支持九二共識，這是海峽兩岸的交往定海神針」，這說法讓許多綠營立委不滿，認為韓國瑜的經濟之旅已經變成親中賣台。不過會後韓國瑜則是火力全開回擊，自己並沒有踩紅線，還嗆陸委會:「我幫高雄市拚經濟，怎麼這個時候叫我顧到主權了呢？你現在怎麼把這個這麼樣一個千金萬擔，壓在我們高雄市的身上呢，我覺得這個是沒有辦法自圓其說的」，不過蔡英文則是直接點名韓國瑜「政治人物有政治人物的責任，遇到國家最重要的事情，都要有一定的堅持，有一定的表達這個國家的尊嚴，這個國家的主權，我們都有責任去保護，該講話的時候也應該要講話」，而行政院副院長陳其邁也嗆韓國瑜:「假如說把反對一國兩制，認為說是廢話少說，我覺得講這句話就是很廢的一句話」。

不過就在與劉結一會面後，韓國瑜提到:「西元1912年開始，國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國」，此舉在劉結一離去之後才講，陳其邁批韓國瑜應該在劉結一面前直接表達台灣人民反對一國兩制，這是很好的場所，而不是馬後砲。對此國民黨立委李彥秀則強調:「無論是見台辦還是中聯辦，韓國瑜就是用市長的身分去做溝通，不會因為去見了中聯辦，談了兩三個鐘頭就變成是賣台，抹紅一點意義也沒有」。

高雄市長韓國瑜與大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在深圳麒麟苑九洲廳會面。記者劉學聖...
高雄市長韓國瑜與大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在深圳麒麟苑九洲廳會面。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜劉結一高雄市

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