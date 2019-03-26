新任大馬駐台代表何瑞萍到任 期許馬台更多交流

2019-03-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



馬來西亞新任駐台代表何瑞萍（Ms. Sharon Ho Swee Peng）3月正式到任，她表示馬台之間還有許多可以拓展的合作空間，例如投資、旅遊、貿易等等，馬來西亞商業及工業協會理事長拿督劉康捷昨天舉辦歡迎晚宴，表示未來將和大馬駐台代表處密切合作，促進更多的馬台經濟與文化交流。

馬來西亞友誼及貿易中心前任代表馮淑娟日前離任，新任代表何瑞萍2月抵達台灣，3月正式到任，馬來西亞商業及工業協會今天發布新聞稿，表示歡迎何瑞萍上任。

劉康捷說，目前在台灣生活的馬來西亞人，包括在這裡工作、求學、經商、或結婚生子者超過2萬4千人，近年來，馬來西亞友誼及貿易中心與大馬商業及工業協會以及大馬旅台同學會兩大民間組織同心協力，共同照護旅台的大馬同胞，建立了關懷互動機制，讓大馬人在異鄉有所依靠，也凝聚更多的向心力。