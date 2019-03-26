重罰違規旅宿及刊登廣告業者 交通部擬提高罰鍰到200萬

2019-03-26 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



非法日租套房嚴重影響合法業者生存，為讓市場公平競爭，交通部今天預告修正「發展觀光條例第55、55-1條修正草案」，提高對非法日租套房的罰鍰；非法經營觀光旅館、旅館或民宿業者，罰鍰從現行最高的50萬元提高到200萬元，並得按次處罰，而Airbnb等網站平台若刊登非法旅宿資訊，也從過去最高開罰30萬元，提高到最高200萬元罰鍰，並命其限期移除內容。

據指出，立法院前年三讀通過「發展觀光條例」第55-1、55-2條修正條文，增訂非法日租套房在Airbnb、Facebook等網路或電子平面媒體刊登攬客或營業廣告，可開罰套房業者3萬至30萬元。不過，非法日租套房的數量還是持續攀升，引發旅宿業者強烈不滿，去年6月發動大規模抗議，為回應合法業者訴求，交通部決定修法。

觀光局表示，觀光局及各地政府都有定期上網搜尋訂房平台，若發現非法房源就會發文地方政府查核，訂房網站大多在地方政府查核、確定非法時，會將房源下架，但政府還是希望訂房平台主動下架。經與地方政府、旅宿業者開會後，今天預告修正發展觀光條例55條及55-1條。

依據草案規定，若未領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅行業務、觀光遊樂業務、旅館業務，將從現行10萬元以上、50萬元以下罰鍰，提高到10萬元以上、200萬元以下罰鍰，若是非法經營民宿者，罰鍰則從現行6萬元以上、30萬元以下，提高到6萬元以上200萬元以下。並勒令歇業。

此外，為遏止非法旅宿刊登營業廣告，這次修法也擴大懲處刊登範圍及罰鍰。除了非法旅宿在廣告物、出版品、網路等平台散步或刊登營業訊息，可從現行3萬元以上、30萬元以下罰鍰，提高到6萬元以上、200萬元以下罰鍰，並命其限期移除內容，若未執行可按次處罰。

交通部官員表示，修法公告期有60天，待收集各界意見後，就會進入行政作業程序，在交通部法規會討論通過，並提交交通部務會報通過，就會呈請行政院審查，估算程序作業期最快兩個月，而行政院審核過即會送交立法院審議。