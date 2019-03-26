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立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

2019-03-26 15:57聯合報 記者鄭媁╱即時報導

為回應社會對酒駕零容忍，立法院今天三讀「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，確定汽機車酒駕處罰的分流，未來初次酒駕累犯，最重機車可罰9萬元、汽車罰12萬元，累犯者，其罰款累加。未來具酒駕紀錄者，交通部也研議全面推行「酒精鎖」，以從根本上防範酒駕上路。

此次修法引進日本制度，增加「同車共責」部分，未來汽機車駕駛人，經酒測後，所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達百分之0.25以上，年滿18歲的同車乘客，將處600元以上、3000元以下罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛酒精濃度超標，可處1.5萬元至9萬元罰鍰。朝野立委經協商後獲共識，在初犯前提下，汽、機車行政罰鍰應分流，機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰、汽車駕駛酒駕初犯處3萬元至12萬元罰鍰；第二次酒駕，機車駕駛處9萬元罰鍰、汽車駕駛處12萬元罰鍰；第3次酒精濃度超標起，按第2次裁罰基準再加9萬元，之後依此類推。

不過，若是再犯或累犯，則排除分流規定。

在酒精鎖方面，酒駕累犯在完成酒駕防制教育或酒癮治療、重新考領駕照後，必須依規定駕駛、或使用配備車輛點火自動鎖定裝置汽車，違者處6000元以上、1.2萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。若由他人代為解鎖，該行為人亦罰。

至於酒精鎖裝置的規格功能、應配置車種、配置期間、管理及其他應遵行事項的辦法，由交通部會同行政部定之。

三讀條文並加重拒絕酒測的處罰，未來不依警察指示停車接受稽查、或拒絕酒測者，處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習；若肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，不得再考領。

此外，三讀條文明定，未來汽機車駕駛人5年內再犯酒駕或酒駕拒測，因而肇事致人重傷或死亡，政府將得依「行政罰法」規定，將車輛沒入。

針對酒測濃度低於每公升0.25毫克以下者，雖未構成刑責，但為回應社會大眾對酒駕零容忍的要求，修正案也通過國民黨團提出的附帶決議，未來是否要再修法裁處拘留，交通部在3個月內會同相關機關，向立法院提出修法建議。

立法院今天三讀「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案。圖取自國會頻道
立法院今天三讀「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案。圖取自國會頻道
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酒駕立法院超標

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