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陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14聯合報 記者吳淑君╱即時報導

自由時報今天報導，台灣「貢寮鮑」（九孔），今年價格從每台斤400元暴跌至300元，甚至還有約12萬台斤賣不出去。新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福直指原因是「中國鮑」傾銷，政府卻沒有關稅配額等管制配套。行政院長蘇貞昌今天中午趕抵貢寮了解，農委會主委陳吉仲卻大罵300元是假消息，事實是只跌到360元。

新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福被罵散佈假消息，他氣炸了，吳勝福說，漁會理事長講的是後端貿易商賣的價錢，他講的是產地大盤收購價，產地如果不是賣300元，新聞局，行政院隨時可以告他。

行政院長蘇貞昌宣布貢寮鮑採收期的11月到3月，限制對岸活體和冷凍鮑魚進口，調製的還是可以進來。

農委會主委陳吉仲指出，對岸鮑魚去年到現在至少進口3000多噸，有活體有冷凍，他會和食藥署加強抽驗，讓漁民未來通路更重要。並成立養殖專區。

陳吉仲話鋒一轉指出，最近有不同媒體在報導農產品價格，可是跟實際上差異很大，漁會理事長講貢寮鮑可賣每台斤360元，可是媒體一報300元，通路商就會用這個價格來買，造成漁民很大影響，媒體在報導農產品資訊時，一定要向農委會相關單位做平衡報導，以免影響農民收入，

貢寮鮑今年價格有受到對岸進口影響，調製鮑去年一整年進口1500多噸，比前一年增加了800多噸，貢寮一年生產數才230多噸，進口數量增加價格下跌，現在價格有下跌，但和媒體報導的實際數有差距，去年450元開盤，現在360元，跌了近一百元，有受進口影響但沒跌到300元。

「價格有受到衝擊是事實，怎麼會是假消息？」記者問，陳吉仲說，有受到衝擊是事實，但是跌到360元，不是300元，兩者間對漁民收益差很大。

行政院長蘇貞昌今天中午趕抵貢寮，了解貢寮鮑受傾銷影響情形，農委會主委陳吉仲卻大罵...
行政院長蘇貞昌今天中午趕抵貢寮，了解貢寮鮑受傾銷影響情形，農委會主委陳吉仲卻大罵300元是假消息，事實是只跌到360元。記者吳淑君／攝影
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貢寮鮑用海水天然養殖。記者吳淑君／攝影
貢寮鮑用海水天然養殖。記者吳淑君／攝影
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貢寮鮑用海水天然養殖。記者吳淑君／攝影
貢寮鮑用海水天然養殖。記者吳淑君／攝影
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被指散佈假消息，新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福氣炸了，吳勝福說，產地如果不是...
被指散佈假消息，新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福氣炸了，吳勝福說，產地如果不是賣300元，新聞局，行政院隨時可以告他。記者吳淑君／攝影
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貢寮陳吉仲

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